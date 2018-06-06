李長榮旗下榮科明起上市前競拍 底價訂21.38元

李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 將於 6 月 28 日掛牌上市，明 (7) 日起至 11 日進行上市前現增競價拍賣，競拍底價訂為 21.38 元；公開申購承銷價以最低承銷價格 1.16 倍為上限，也因此承銷價暫定為 24.8 元。

榮科上市前現金增資將採溢價方式辦理，以公開承銷股數採 80% 競價拍賣，另 20% 採公開申購，競價拍賣日期從 6 月 7 日起至 6 月 11 日止，並將於 6 月 15 日開始公開申購，暫訂公開申購承銷價 24.8 元。

榮科與金居 (8358-TW) 屬同一類股，去年營收 37.74 億元，稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元，榮科董事會已決議擬對去年盈餘每股擬配發 3.5 元現金股利，榮科預計 6 月 27 日召開股東會。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸他方式小幅擴張產能。依榮科去年產品應用端來看，比重最高是汽車應用 30%，光電板 14%，NB 板 13%，HDI 板占 13%，伺服器板占 12%，手機板占 12%，消費性電子占 6%。

榮科今年首季營收 8.87 億元，毛利率 19.02%，季減 1.31 個百分點，年減 12.83%，稅後純益 9893 萬元，季減 21.65%，年減 54.88%，每股純益為 0.71 元。