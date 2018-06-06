深圳大數據監視金融機構異常行為

深圳金融發展辦公室主任何曉軍，於6月6日出席粵港澳大灣區金融科技論壇上介紹，利用金融科技，監管機構亦可更快搜索出違規行為異常的金融企業，透過大數據，可以輕易找出那些少進大出的金融企業，或是喜顴在零晨時分才進行清算的企業。

他又介紹，深圳的微眾銀行已發展至30萬元以下的貸款，申請人不用提交一張文件，只需在網上了解其行為，便可以在2分鐘內進行審批；開業只有兩年，累計貸出金額高達1.2萬億元人民幣；微眾銀行53%僱員為科技人員，它更算是一家科技公司。

深圳創新科技發展迅速，他表示深圳設有國家級高新企業1.2萬家，深圳擁有的專利亦位列全國首位，近8年專利數目均佔去全國的一半。深圳亦設有金融科技創新大奬，奬金高達2650萬元人民幣，鼓勵金融科技創新發展。2017年得奬者之一，中銀香港利用區塊鏈技術對二手房的評估，將以往花費一個半月時間，縮短至7天時間。

要發展粵港澳大灣區，有擔憂香港樓價高企，將窒礙年青人才往香港去發展。不過何曉軍認為這將不成問題，因為廣深廣高速鐵路，以及港珠澳大橋即將開通，屆時年青人可以住在深圳，往香港工作，即日來回也可以。

同一場合，特首林鄭月娥介紹，特區政府已明確創新科技發展方向，並投入資源。落實落馬洲河套區發展為創新科技中心，並獲立法會撥出前期發展款項；人才的輸入，亦已有彈性的入境條例配合。而過去三年，香港金融科技吸引到的投資金額，達到9.4億美元，這數目相當於澳大利亞和新加坡之總和。

文：周燕芬

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