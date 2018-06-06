〈華為汽車夢〉手機發展恐見瓶頸 汽車是華為下一個戰略目標？

如果提到「華為」，你只聯想到手機，你一定沒有注意到這家公司的企圖及轉變。對這家野心勃勃的公司來說，成為全球車聯網龍頭，恐怕才是下一步的重點。

據《36 氪》報導文章，華為戰略部門上個月發文，表明未來 1 年的戰略重點就在車聯網。今年 10 月，包括任正非、徐直軍、郭平在內，所有華為的最高層將會齊聚愛爾蘭，汽車將會是這次會議最重要的主題。

華為財報顯示，2017 年全球銷售收入為人民幣 6036 億元，年增 15.7%。但在亮麗的數字下，傳統的收入支柱的運營商業務增長連年下滑：2016 年為 23.6%，2015 年為 21.4%，2014 年為 16.4，到了 2017 年增長僅為 2.5%。

廣受期待的 5G 現在也被副董事長徐直軍等華為高管低調看待，他認為，5G 市場沒有大家想象那麼大；在華為產業版圖裏，5G 僅僅是一個產品。手機銷售收入雖然去年大增 31.9%。但是，全球智能手機整體市場已經進入新的平台期，徐直軍直言此處充滿風險。

汽車是華為的下一個戰略目標？

徐直軍明顯更愛汽車。在 2017 年的 10 月的一個公開會議上，徐直軍在談到，「每一個行業都有可能受到人工智能的影響，未來最能顛覆的一個產業就是汽車產業，自動駕駛電動汽車可能將中國 16 萬億產值的汽車業，包括周邊產業，徹底顛覆掉。」

Tesla 已經出色地定義了硬體平台，並且贏得了部分市場。但是，華為認為，本身的供應鏈管理和硬體製造水準，應該比 Tesla 優異很多。在審核了自己的全球供應鏈體系之後，華為的高管們對汽車行業，越來越自信，他們相信自己能比 Tesla 做得更好。

瞭解徐直軍的人説，徐直軍理想中華為要製造的汽車，應該是一款定價中檔，比如人民幣 30 萬元以下，但是一定是能規模量產的城市 SUV。

在電機、電池、電控方面，華為有豐富的儲備，過去多年，這些技術被徐直軍散置在華為的各個條線。

整合相關技術的時刻即將來臨

2015 年，華為接連拿到了來自奧迪、奔馳的通信模塊訂單。2016 年 9 月底，奧迪、寶馬和戴姆勒聯合五家電信通訊公司成立了 5G 汽車通信技術聯盟，推進車內 5G 通訊技術的應用，這其中就包括華為在內。

2017 年年底，華為宣佈與歐洲第二大汽車製造商法國標緻雪鐵龍集團在車聯網領域開展長期合 作，基於華為 OceanConnect 物聯網平台來構建 CVMP（Connected Vehicle Modular Platform）平台，面向消費者提供新型移動出行服務解決方案。

華為有關汽車的團隊儲備，不只是蔡建勇的車聯網業務部，車聯網事業部主要的研發重點是在華為認為未來電動汽車最核心的動力系統方面。除此之外，華為內部還有專門的研究電池、能源的團隊—瓦特實驗室。所有團隊總人數規模有數千人之多。

有華為內部人士提及，除了上海的試車場，華為在加拿大有無人駕駛方面的研究和測試的團隊，但是一直未見有公開訊息。華為內部訊息指出，很有可能相關的汽車團隊會被調整集合在一起。

對華為來説，決策時刻快要到了。目前，華為明確的戰略還都是以「車聯網」的名義推進。

4 月 13 日，華為戰略委員會下發的一份關於 2018 年的戰略文檔中，提及了華為的多個業務戰略重點，其中車聯網作為第一項被重點提及，而且明確説明，車聯網是高價值行業，要加快佈局，目標簡單明確，要把車聯網做成世界第一。

或許見證中國汽車產業的時刻，就快到了。