〈華為汽車夢〉華為進軍車聯網 年內將覆蓋10萬網聯車

據《每日經濟新聞》報導，華為 5 日在深圳坂田基地，說明與奧迪的前期合作進展，並公布自己在車聯網市場的定位、市場策略以及最新進展。華為 LTE 產品線總裁熊偉表示，華為跟奧迪的合作範圍覆蓋了汽車、模具、模組的平台，以及應用等。此外，熊偉還透露，今年華為將覆蓋 10 萬網聯車。

華為在車聯網領域的動作相當頻繁。早在 2013 年，華為便推出了車載模塊 ME909T，並承諾今後每年會投入上億元用於與車聯網相關的研發。此後，華為和許多汽車廠商開展了戰略合作，包括為奔馳、奧迪提供車載通信模塊海思芯片；與豐田合作，將 WiFi 的熱點部署到汽車上，實現了與呼叫中心的連接。

目前中國車聯網環境已初步形成，且市場潛力巨大。從政策層面看，中國政府已經將發展車聯網視作「互聯網 +」和人工智能在實體經濟中的重要應用，並將智能網聯汽車作為汽車產業重點轉型方向之一。

有相關調查預測，中國車聯網市場規模有望在 2025 年達到 2162 億美元，佔全球市場的四分之一，五年平均複合增長率將達到 44.92%。

除了華為之外，實際上以 BAT 為代表的科技巨頭，紛紛布局車聯網領域，華為也有自己的戰略布局。

華為汽車行業業務部部長何利揚表示，車企數字化轉型成功的一大關鍵，是構建一個生態型數字雲平台，通過平台聚合生態開發者、行業應用合作夥伴，在全球市場環境下滿足跨國銷售其產品和服務，共同向車主及車輛使用者提供個性化出行服務需求。

何利揚認為，車聯網連接的部分包括車載連接、無線連接、移動連接、LTE、C-V2X 的連接，華為這方面的能力比較強。華為提供大數據平台，這是基於雲的平台，同時，華為還支持車聯網的平台，這就是華為現在定義的支持的部分。