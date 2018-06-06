華夏基金張霄嶺：違約潮是經濟健康發展的自然過程

華夏基金（香港）今日推出華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF（彭博代碼：2813HK Equity；82313 HK Equity）。該基金是香港首檔追蹤中國國債及政策性銀行債券表現的ETF。

該檔全新ETF在香港交易所上市，提供與彭博巴克萊中國國債及政策性銀行債券指數（彭博代碼：I32561CN Index）表現密貼的投資報酬。該指數反映在中國銀行間債券市場上市、以人民幣計價的所有距最終到期期限至少一年固定利率國債和政策性銀行債券表現，屬於彭博巴克萊中國綜合指數細分指數。

今年以來，內地債券違約現象頻發，於今日上市儀式結束後，華夏基金（香港）首席執行官張霄嶺稱，這與中國經濟週期有關，在經過了加槓桿的過程後現在處於去槓桿階段，短期來看對一些債券的確有影響，但長遠看是利於經濟健康發展的自然過程。

他認為，國內債券市場開始出現分化，一些信用債違約，而國債受到追捧，中國國債近來表現不錯，人民幣穩定，且收益率保持在4%左右，高於海外一些國債收益率。他又指，2015年後人民幣穩定一直受到重視，相信人民幣不會有大的震盪。

彭博早前宣佈將於明年4月分步將人民幣計價中國國債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，張霄嶺稱國際投資者對中國債券表現的興趣因此提高很多，相信會吸引到更多長期資產配置投資者加入。

互聯互通機制下一步有可能實施ETF通，更有消息指今年或可落實。對此張霄嶺認為ETF通對香港市場以及在香港的資產管理公司和投資人有重要意義，而對內地投資者的資產配置已有重要意義。若可將一些國際股票納入ETF通，對國內資產配置需求會得到很大滿足。他表示華夏基金（香港）目前亦有在積極跟進ETF通的進展，已經有準備根據進展情況制定產品的計畫。

文：鄒舒惠

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