霸王集團陳啟源及萬玉華和解 股價急彈近4成

中草藥洗髮水生產商霸王集團 (1338-HK) 與前老闆娘萬玉華就清盤呈請簽署和解協定，今 (6) 日股價一度大漲近 40%，主動買盤 58%，成交約 105 萬股，涉資港幣 27 萬元；截止中午，上漲 27.5%，報港幣 0.255 元。

圖：新浪財經

霸王集團前老闆娘萬玉華 2017 年名開記者會，斥責創辦人兼主席、即丈夫陳啟源只當她是「賺錢機器、生孩子的奴隸」，並淚訴遭丈夫兩度掌摑，去年 12 月 7 日稟高等法院，要求將霸王控股公司 FS 清盤。事件終於昨 (5) 日以簽訂和解書告一段落。

霸王集團昨晚公告，就萬玉華入稟香港特別行政區高等法院申請將公司控股股東 Fortune Station Ltd． 清盤的清盤呈請。公司董事會主席陳啟源與萬玉華 (彼等均為 Fortune Station 股東) 已於 2018 年 6 月 5 日簽訂一份和解協議。

按照該和解協議，陳啟源及萬玉華同意在簽署和解協議當天即指示其各自的法律代表向高等法院申請撤銷清盤呈請。據公司在查詢後所知，於該和解協定簽訂日，清盤呈請各方的法律代表已將撤銷清盤呈請的共同提交申請傳票交予高等法院存檔。各方現正等待高等法院處理相關申請。

萬玉華與陳啟源均為霸王控股股東 Fortune Station 的股東。

公司指，清盤呈請乃 Fortune Station 股東間的事宜．截至公告日，清盤呈請並無對集團的業務及一般營運造成任何重大影響。