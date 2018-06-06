港股盤前—估計恆指有望五連升

今天推介 : 三生制藥（1530）

1）恆指週二反覆造好，盤中曾扭轉早段近百點的跌幅而倒升近 200 點，收市報 31093 點，上漲 95 點或 0.31%。大市成交按日上升約 2% 至 1060 億。滬深港通成交金額按日上升約 10% 至 134 億，且錄得十天來的首次淨流入，金額約 6.6 億。板塊方面，內房和物業管理公司繼續強勁，相反，光伏股和澳門博彩股再度跑輸。雖則金斯瑞（1548）和三生制藥（1530）宣布配股，但醫藥板塊整體表現尚可。石油相關股也因油價拖累而表現較差。旺旺（151）盈利及毛利率按年倒退，股價下跌約 5%，為表現最差藍籌。騰訊（700）則在競價時段錄得超過十億成交，並以最高位 $420 收市。做空方面，佔大市成交持平在 11.5%，屬相對健康水平。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區上移至 31200-31299，牛証則上移至 30600-30699。

簡評：四連漲超過千點的升幅並返回 31000 點以上，做空持平而南下資金轉出為入，氣勢又看似不俗。權重股如騰訊及平安（2318）也似轉強，牛熊分佈也似有繼續向上誘因。在羅斯鎩羽而歸後也不見川普有何新舉動，看來在 G7 會議、美朝峰會和聯儲局議息前的環球股市可能還有幾天蜜月期。筆者昨天談及的溢出效應沒有發生，主觀意願是內房升勢尚有空間而熱錢還未輪轉。收市後公佈五月銷售數據的融創（1918）、綠城（3900）、龍光（3380）、雅居樂（3383）、恆大（3333）及今早公佈的旭輝（884）全都不俗。昨天表現落後的禹洲地產（1628）及佳兆業（1638）應可關注。金斯瑞和三生制藥的配股沒有影響板塊氣氛，反而看見南下資金大量淨流入此兩股。這令筆者回憶之前新高教（2001）的配股（調整一日後即收復失地兼再創新高），短線投資者也可多加關注。三生的配股不涉及任何新股，且錄得較大的南下資金追捧，應比金斯瑞更可愽。

2）微軟、蘋果、亞馬遜和 Netflix 全部股價破頂，抵消了金融、公用及消費股的沽壓，道指收市下跌 14 點，但標指則微升 2 點而納指再創收巿新高，上升 0.41%。十年期國債債息回落至 2.926%，期油價格則終止三連跌，紐約期油反彈約 1%。港股 ADR 上升 21 點，相當於恆指 31114 點水平。另外，路透社引述消息人士稱，中興（763）已經原則上同意簽署協議，令到美國商務部可取消對中興的禁令，使公司業務回復正常。

3）個股消息

利好：

首創置業（2868）- 出售北京酒店物業權益予工銀國際全資附屬公司，預計錄得税前利益約人民幣 6.7 億。

人保集團（1339）- 其 A 股發行申請，已獲中證監主板發行審核委員會通過。