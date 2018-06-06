亞系外資上修大立光獲利目標 今、明兩年EPS都逾200元

大立光 (3008-TW) 5 月營收報喜，以 43.19 億元創今年單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%，亞系外資隨即發表報告上修大立光目標價由 4890 元調升至 5330 元，仍維持「買進」評等，報告重點在上修今年毛利率 1.1 個百分點到 68%，全年 EPS 可望上看 205.3 元。

亞系外資主要是根據大立光第 2 季以來生產良率的的走揚，及明年美系手機大廠將引進 3 鏡頭設計，因此看好業績後市，外資研判，大立光 2018 年毛利率預估將由 66.9% 上修到 68%，全年每股純益由 195.6 元調升為 205.3 元，明年的毛利率預估為 69.5%，每股純益將可達 283 元，2020 年預估每股純益更高達 300.1 元。

大立光 5 月營收以 43.19 億元，創今年以來單月新高，累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%；對於 6 月的展望，公司認為，仍處在新舊產品交替期，營收將與 5 月持平；第 2 季單季營收可望重返 100 億元大關。同屬蘋概股的可成 (2474-TW)5 月營收也以 69.5 億元創今年新高，月增 5.3%，也是歷年同月新高，顯示蘋果需求回溫。

大立光第 1 季營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。對於毛利率的減少，主要在於生產良率的下滑及營收規模縮小造成。

大立光去年每股純益 193.65 元，董事會已決議每股擬配 72.5 元現金，盈餘配發率為 37.43%。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大立光元富 7B 購 03(079572-TW)、大立光群益 7A 購 02(074726-TW)、大立光兆豐 79 購 01(072144-TW)。

大立光相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)