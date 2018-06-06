盤前財經大事搶先讀2018年6月6日

今日操盤前瞻

股東會：裕民、國賓、台富、永光、晶宏、基亞、中裕、久威、恆大健 - DR

除權息：友旺

〈台積電股東會〉張忠謀退休最後一場 七大重點一次看清楚

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (5) 日舉行股東會，也是榮譽董事長張忠謀最後一場股東會，鉅亨網替讀者節錄了七大重點供讀者一次看清楚。閱讀全文...

〈台北國際電腦展〉華碩筆電新品 AI 概念機雙螢幕觸控好吸睛

華碩 (2357-TW) 發布新品，推出搭載 AI 的雙螢幕筆電 ASUS Project Precog 概念機，包含智能觸控、智能充電等功能；以及穿戴式血壓監測器 ASUS VivoWatch BP ，15 秒鐘就能取得血壓值，兩大新品頗吸睛。閱讀全文...

台灣半導體產業出口屢創新高 去年衝破 900 億美元

經濟部昨 (5) 日公布產業經濟統計，在行動裝置普及化加上規格升級、物聯網、車用電子及高速運算等新興應用擴增，推升台灣半導體產業出口屢創新高，由 2011 年出口 564 億美元，增至 2017 年 923 億美元，平均每年增 8.9%，占總出口比重由 2011 年 18%，升至 2017 年 29.1%，成為出口主力；中國大陸及香港則是主要出口市場。閱讀全文...

〈美中貿易戰〉有情報？蘋果庫克：iPhone 不會有關稅問題

中美貿易緊張氣氛日益升溫，但蘋果 (Apple) (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 卻不認為 iPhone 會陷入這場麻煩。庫克週一受訪時表示，「我不認為 iPhone 會遭課關稅，基於我所聽到和看到的消息，所以我認為不會這樣。」閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉美國正重塑全球經貿新秩序！！

美國將重塑全球經貿與貨幣股市債券新秩序。川普於 2018 年 5 月 23 日宣布，基於美國國家安全考量，要再對所有進口到美國汽車與汽車零組件，進行 232 條款調查；如果日本與德國等汽車業者、確實威脅到美國汽車業工人生存，就是工人的工作機會被影響，則美國商務部會對進口汽車，課徵 25% 的懲罰性高額關稅。閱讀全文...



