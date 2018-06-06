媒體：歐洲央行可能在6月14日會議討論退出QE 歐元兌美元刷新日高

據彭博社援引歐元區知情官員稱，歐洲央行認為 6 月 14 日的政策會議上有一個「關鍵」（pivotal）討論，可能還會發布一份公開聲明，有關何時計劃停止 QE 量寬買債項目。這一動議得到了「一些官員」的支持。

也有知情人士稱，儘管一些官員認為「討論的時機已經到了」，6 月的議息會議也可能什麼都不做。歐央行行長德拉吉可能會利用記者會釋放一個信號，即 QE 相關決定會在 7 月再發布。

彭博社分析稱，就算只開啟討論、沒有結論，也是在邁向結束量寬道路上很關鍵的飛躍，今年初以來歐洲央行都避免正式談論相關話題。

德拉吉曾在 4 月記者會稱，核心通膨尚未表現出令人信服的上行趨勢，仍需要大量寬鬆刺激措施。也有知情人士對彭博社透露，歐央行希望有足夠的時間判斷經濟是否走出第第一季的放緩，意味著 6 月會議宣布結束 QE 太早。

分析指出，6 月會議如果能做出相關決定，將展現歐央行對歐元區經濟的信心。同期發布的最新季度經濟預測，如果顯示區內產出保持穩健、物價持續上行，也會對結束 QE 的決策提供支持。

雖然歐元區的經濟增速較去年獲得近十年最高回落，但整體擴張趨勢保持不變，上周因義大利政局恐慌引發的股債匯「三殺」也被暫時遏制住。華爾街見聞曾提到，歐元區 5 月通膨強勢反彈，調和 CPI 年增率增長 1.9%，創去年 4 月以來最高，核心 CPI 也高於預期和前值。

由於能源價格大幅上漲，成為近期推動通膨的關鍵因素，有分析師認為，到 7 月再考慮結束 QE 的經濟條件可能不適合了。OPEC 和俄羅斯將在 6 月 22 日討論產量決策，有消息稱美國總統川普直接要求其增產 100 萬桶 / 日，觸髮油價深跌。

隨著能源成本從高位回落，6 月起的歐元區通膨預期恐將下修。義大利新任民粹主義政府勢必採取激進的財政刺激政策，與歐盟對成員國的預算紀律相互衝突。此前，義大利和西班牙政局動盪、美歐貿易戰陰影、歐元區經濟增長動能放緩，都曾讓華爾街預期歐央行會減緩貨幣政策正常化的步驟。

負責起草歐央行管委會議案的理事會成員 Sabine Lautenschlaeger 曾在 5 月表示，6 月可能是個「千載難逢」（once and for all）的機會來決定年底前逐步結束 QE 買債。在 2015 年起執行非常規買債計劃後，一些鷹派的政策制定者也在敦促歐央行重新將利率作為首要工具。

QE 量寬買債項目從今年起規模砍半至每月 300 億歐元，原定於至少維持到 9 月底，市場此前普遍預計會在今年底之前徹底結束。不過到期債券再投資預計會持續，利率也會維持在現有紀錄低位，直到資產凈購買項目「結束以後很久」（well past）。

歐央行首席經濟學家 Peter Praet 將在周三發表演講，市場將其視為窺探歐央行最高層思路的最後機會。歐央行成員將在本周四迎來為期一周的緘默期，屆時不會評價任何貨幣政策。

雖然歐元區 5 月的服務業 PMI 指數跌至近 16 個月新低、綜合 PMI 指數跌至 18 個月最低，但歐洲央行可能最早下周討論收緊貨幣政策的消息，還是推漲歐元止跌反彈。歐元兌美元從日低反彈近 80 點，刷新日高至 1.1732。周一曾一度測試這一關鍵位，隨後回落。