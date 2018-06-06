歐元區PMI創18個月新低 義大利PMI同上月持平

受地緣政治等不確定事件影響，歐元區經濟增速難達預期，PMI 指數大幅下跌。

歐盟 5 月 PMI 值公布，其綜合 PMI 終值遠低預期，為 18 個月以來新低。

具體來看，歐元區 5 月服務業 PMI 終值 53.8，創近 16 個月新低，低於預期 53.9；5 月綜合 PMI 終值 54.1，為 18 個月新低，與預期值持平。

對於歐元區 5 月 PMI 大幅下跌，IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，招聘需求及定價能力會受歐元區綜合 PMI 下滑影響而有所減弱。並且，隨著政治動盪加劇和多項經濟指標回落，歐元區前景讓人堪憂。

（來源： IHS Markit）

德法 PMI 疲軟 義大利同上月持平

作為歐元區兩架經濟馬車，德、法的 5 月 PMI 終值，在歐元區整體表現羸弱的環境下，相較於前月均有所下滑。

具體來看，德國 5 月綜合 PMI 初值 53.1，終值由 54.6 跌至 53.4，初值 53.1；服務業 PMI 初值 52.1，終值相較 4 月 53 下滑至 52.1，創下 20 個月新低。

（來源： IHS Markit）

法國 5 月服務業 PMI 較上月 57.4 跌至 54.3，終值與初值相符；綜合 PMI 由 56.9 縮減到 54.2，低於初值 54.5，創下 16 個月新低。

（來源： IHS Markit）

反而是近來動亂不堪的義大利，其綜合 PMI 維持了前月數值 52.9，服務業 PMI 高於預期 53，上揚至 53.1。

結合早些時候公布的 PMI 製造業指數，德法經濟難說樂觀。IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 認為，德國訂單增長減弱，商業信心指數進一步回落， 這些都帶動了經濟下滑的勢頭。同時，由於油價上漲，企業重新面臨成本壓力，加之近期需求降溫進一步擠壓企業利潤率，導致製造業和服務業增長持續放緩。

IHS Markit 經濟學家 Alex Gill 也對法國經濟表示了類似的看法，由於私營部門經濟增長放緩，法國綜合 PMI 指數以近一年半來最慢的擴張速度，私營部門的經濟復甦在第第二季進一步失去動能。不過，法國新增訂單和就業在內的一系列指標正在加速擴張，表明法國製造業持續向好。

由於地緣政治等事件影響，自一月份觸及高點以來，歐元區經濟增速已經連續 4 月下跌，至 5 月經濟增速已跌至 2016 以來新低。同去年年底相比，歐元區潛在的增長勢頭已經大為放緩，尤其是在出口方面。

調查顯示，截至目前第第二季歐元區 GDP 增速僅有 0.4%-0.5%，與此同時，石油價格的飆升和工資的飛漲持續推動着公司運作成本上升，消費者最終需求的疲軟又意味著企業將把這更高的成本轉嫁給客戶。除此以外，由於近來頻發的政治事件，市場對於未來幾個月 GDP 走勢難以預估。

不過，事情似乎也並沒有那麼悲觀。Chris Williamson 表示：

「由於五月份假期天數過多，不少公司業績都受到了影響，尤其是法德兩國。可以預計，其業績將在六月有所反彈。」

但 Chris Williamson 也不得不承認，儘管存在復甦的可能，但相比今年早些時候，整體需求將有所減弱。