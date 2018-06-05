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【華冠投顧】指數漲多修正乖離、高檔換手後續再上
※來源：華冠投顧

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

熱門股追蹤
3707 漢磊：
今天長黑拉回整理，目前量能沒有出現失控的現象
觀察 10 日線附近，是否能出現支撐，多方趨勢是否改變
要觀察後續量能是放大。

2344 華邦電：
目前低檔買盤升溫，外資昨天大買之後
今天股價拉回整理，目前半年線下彎
須等到三個月之後才有機會表態

5483 中美晶：
今天長黑打到跌停，量能進一步放大
唯目前季線扣抵處在低檔區，須觀察在季線附近
是否能夠出現買盤支撐。

6182 合晶：
創高之拉回整理，在月線附近出現買盤支撐
雖然今天量能有稍微放大，不過目前月線仍具支撐
建議後續沿月線操作即可

6153 嘉聯益
漲多之後量能有逐漸萎縮的現象，目前布林通道漸縮
後續將出現橫向震盪整理，待 5 月營收公佈之後
才有機會出現多空表態

盤勢分析：
今天大盤漲多修正，外資法人雖站在買方，不過高檔族群有換手的狀況。投信方面出現小幅度的賣超，若未來三天賣超持續，則必須小心 10 號的財報影響。由於昨天的長紅是跳空開出，今天量能未縮，卻出現拉回整理。加上先前強勢族群，紛紛出現拉回整理，因此判斷類股族群有換手的狀況，也就是說先前的強勢族群，將會輪動到其它類股，例如：光學、LED、記憶體等。

目前大盤季線扣抵已進入上檔循環，未來指數必須要持續上攻，才能拉抬季線向上。下周開始，季線扣抵在高檔盤璇，即使大盤橫向整理，季線也能維持走平的狀況。目前外資已經出現連三天買超，若法人能夠延續買盤，後續台股才有創高的可能。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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