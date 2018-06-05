台灣長照產業發展 資誠建議聚焦二大策略

台灣已正式進入高齡社會，針對長照產業發展上，資誠聯合會計師事務所審計服務合夥會計師周筱姿今 (5) 日指出，台灣的長照體系需要透過政府和民間共同合作進行大幅度調整，她建議可透過兩大策略打造台灣長照產業優勢，包括健全政策制度以及穩定長照財源。

有專家認為，長照產業部分，應積極讓金融業、科技業與生技醫療業者參與投資。觀察目前金融業部分，保險公司已設計相關長照保險，另國內部分科技廠也研擬將人工智慧、物聯網技術與長照做結合。

目前長照部分也擴大至興建養生住宅，即信託公會積極推動「不動產開發信託結合安養住宅」，結合金融、不動產和安養機構三方合作，其中合庫銀今年就運用信託機制，協助安養機構業者進行規劃、籌資、興建、運作，此創新信託的方式，為國內銀行首例。

周筱姿指出，總統蔡英文於今 (2018) 年 1 月 31 日簽署公布與長照機構組織設立與管理有關的「長期照顧服務機構法人條例」，而長照機構法人制度的建立，有助於鼓勵更多企業投入，並開啟產業轉型契機。

此外，周筱姿認為，政府與民間應強化長照機構的財務治理和資訊透明度，讓長照資金被有效運用，且更準確推估預算缺口，以確保長照體系永續經營。

整體來看，全球化和創新的商業模式推陳出新，也為台灣業者帶來商機。周筱姿表示，台灣是亞洲間僅次於日本，最早進入高齡化的社會，如何善用經驗和服務品質的優勢，在有限的資源和人力之下，業者可以思考尋求跨產業和跨境整合，引進創新技術、商業模式與各項資源。