治療灰指甲，怎麼塗藥更快好？

【採訪整理／張郁梵】

灰指甲是不分男女都可能遇到，且難以解決的毛病。

台灣氣候潮濕，非常容易滋生黴菌，究竟該如何避免指甲遭黴菌感染而導致灰指甲？倘若不小心感染灰指甲，怎麼治療才對？口服與外用藥物差在哪？

你知道赤腳進入浴室、共用指甲剪、穿別人的拖鞋、可能會傳染灰指甲嗎？一旦罹患灰指甲，不僅了人是遭家人傳染，於染「灰」風險之下，因為灰指甲擁有高傳染力，會讓腳指甲顏色變灰、變黑、變醜，嚴重時還可能併發「蜂窩性組織炎」。

臺灣皮膚科醫學會調查發現，全台有超過 170 萬人罹患灰指甲，其中有 1/3、約 50 多萬人是遭家人傳染，傳染途徑就是「經常和家人共用指甲刀」、「共穿拖鞋」或「赤腳走進浴室」。想要根治，可要用對方法！

造成灰指甲的３大 NG 行為

快來看看你犯了幾條？

灰指甲擁有高度傳染力，在台灣盛行率高（約 8％），除了台灣環境較歐美炎熱、潮濕以外，不良的居家生活習慣更是傳染關鍵。

臺灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，「居家環境」是造成灰指甲傳染的主要地點，但民眾普遍缺乏警覺性。平均每三位罹患灰指甲的患者，就有一人是被家人傳染。灰指甲患者易將黴菌留在指甲刀、拖鞋或浴室地板，尤其浴室環境潮濕，更有利黴菌大量孳生。

臺灣皮膚科醫學會前陣子公布最新灰指甲居家認知大調查，發現有超過 6 成（66.7％）的民眾曾共用指甲刀，且其中超過 8 成（82.3％）共用過的指甲刀幾乎沒有用酒精消毒處理，僅 3％民眾使用指甲刀前每次都會消毒。而國人最常出現的 3 種 NG 行為，正是共用指甲刀、共穿拖鞋、以及赤腳接觸潮濕的浴室地板。

調查顯示，超過半數（56.8％）民眾有共穿室內、室外拖鞋的經驗；近 4 成（39.3％）民眾有赤腳進入浴室的生活習慣，僅 2 成（20.4％）民眾全程使用浴室拖鞋。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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