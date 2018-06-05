「白髮」能再黑回來嗎？哪些白髮還有救！

【採訪整理／張郁梵】

愛美的明慧自從接下業務部經理的工作後，就長了好多白髮，每回照鏡子看到，總會順手拔，但拔完沒多久又再長出來。

同事美琪知道後，推薦她吃芝麻素，還說自己就是靠吃芝麻素，讓頭髮變黑的！讓苦惱不已的明慧聽了半信半疑，長出白髮後，真的還能黑回來嗎……

擁有一頭烏黑亮麗的秀髮，是不少中年人的夢想。白髮容易顯老，尤其亞洲人普遍黑髮，一旦長出白髮就格外明顯。不少業者就看準這股美髮商機，推出含有黑芝麻、黑曜石等天然成分的洗髮精或美髮聖品，標榜能讓頭髮回春、白髮變黑髮！但醫師提醒，白髮是毛囊黑色素細胞退化造成，是不可逆的，一旦頭髮變灰白，除非染髮，否則即使拔了，新長出來的頭髮還會是白的！

頭髮的顏色是由頭皮毛囊裡的黑色素細胞決定的，黑色素細胞會將「酪胺酸」氧化合成多巴，再轉換成黑色素。開業皮膚科醫師、前中華民國美容教育學會理事長趙昭明解釋，酪胺酸是一種氨基酸，是製造黑色素不可或缺的原料，「人體毛髮的主成分是胺基酸，是由 23 種不同的胺基酸所組成，而胺基酸是構成蛋白質的基礎，這也是為何許多護髮產品都會強調含有『高蛋白』。」

別輕信謠言！

毛囊退化造成的白髮不可逆

目前普遍認為，在沒有黑色素的情況下，人類的毛髮應該是白色的，之所以會有紅色、黑色、金色等不同的髮色，是因為毛囊製造的黑色素分成「真黑色素」和「褐黑色素」兩種。

倘若頭皮毛囊含有高濃度的真黑色素，毛髮就會黝黑粗硬；反之，若含有較多褐黑色素，就會出現紅髮或棕髮，頭色偏淺、較細軟；至於金髮，則是因為黑色素細胞只會製造一點真黑色素，當少量的真黑色素跟頭髮的角質顏色搭在一起，就會形成肉眼看到的金髮。

「當毛囊內的黑色素細胞退化，無法再產生黑色素的時候，就會出現白髮！」趙昭明醫師提到，當毛囊內的黑色素細胞退化，就會完全失去功能，無法再製造黑色素，除非染髮，否則即便吃再多高濃度的黑芝麻、黑木耳或何首烏，都不可能讓已退化的毛囊黑色素細胞重新製造黑色素！

不少人發現拔掉白髮後，過沒多久，同樣的位置又再長出白髮。這是因為當頭髮沒了黑色素，長出的頭髮就是白的，無論拔掉幾次，新生的頭髮仍舊是白色，不會再返黑。不過，因為黑色素細胞停止製造黑色素後，還會有一些殘存的黑色素碎屑，所以在頭髮完全變白之前，通常會先出現介於黑與白之間的灰髮。

毛囊細胞退化的時間因人而異，根據統計，亞洲人平均在 35～40 歲會開始出現白頭髮；到了 50 歲，超過 50％的人會有 50％的白髮。如果在 25 歲以前就出現白髮，就是俗稱的「少年白」。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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