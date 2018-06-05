台灣羽球一哥 周天成》我不能決定輸贏，但可以決定態度

【採訪整理／葉語容 攝影╱許文星】

當比賽時得分處於落後狀態，容易影響選手的士氣，該如何不亂陣腳、一分分奪取分數，是比賽獲勝的關鍵。好勝的羽球國手周天成，曾經歷十連敗低潮，如今已調整好心態，對勝負更坦然，期許自己每次比賽都能「更好」……

今年 28 歲的臺灣羽球一哥周天成，曾經在 2016 年里約奧運拿下羽球男子單打前八強、成績（並列）第五，以及 2016 年、2017 年臺北羽球公開賽男子單打冠軍，是目前臺灣羽球界男子單打的第一把手。

在臺灣，羽球非職業運動，周天成也並非出身運動世家，資源要靠雙手爭取，一路上他靠著天份、努力、貴人相助，一路打進奧運。雖然不到 30 歲，但 9 歲就走上專業之路，球齡已屆 20 年的他，許多想法比同齡者成熟。

國小三年級就立志

我要拿奧運金牌

「溫和沉穩、不多話」是周天成給人的第一印象，如果不是已成名，揹著球袋、身穿運動衣的他，就像大學生。但球場上的周天成，除了專注之外，還有「吶喊、霸氣、懊惱與喜悅」等真情流露的樣子，與球場下內斂的他截然不同。

周天成的天份是 5 歲與家人打羽球時發現的，他覺得打羽球很有成就感、容易贏球，而且身邊的大人都打不過他；於是國小三年級時加入臺北市雙蓮國小的專業羽球隊；也在那一年，小小的他立志要拿奧運金牌。後來，他參加全國比賽，從國小一路打到高中，最後拿到全國冠軍，並在高中時出國比賽，在大學二年級時成為國手。

周天成對羽球的狂熱非比尋常。有一次到印度比賽，上飛機前肚子突然痛起來，到印度後腹痛加劇，兩天後根本無法上場，本來要親自到會場棄賽的，沒想到去了球場後，被氣氛感染「就是很想打」，堅持忍痛上場，最後當然慘敗！飛奔回臺後，發現是盲腸炎，醫生說割下來的盲腸已爛了 4、5 天了。

除了熱愛的羽球外，談到教育、成長的話題，周天成也變得很有想法。他說，大部分的臺灣人從小都在拚讀書，他只拚羽球，雖然這是很小的領域，但他只要在這一塊做到最好就好。他認為父母應該在孩子小的時候，讓孩子多嘗試，找到天分，「或許這小孩想當 Youtuber，或許在身體裡有個舞蹈的靈魂，但你把它限制住了，就讓它困在裡面，不能發揮了。」幸運的周天成，父母對他的選擇從來沒有反對，而他對自己的志向也一直很努力，這讓他更堅信「要相信自己內在的聲音，不必管別人說什麼。」

不認真，乾脆不要做！

周天成從小就非常認真且渴望勝利，從小六開始帶他的教練鄭永成就曾說過，他輸球時會把自己關在房間裡三天不出來。

物理治療師高敏珊也說：「他連過年期間都會到工作室來，拉著做運動（懸吊系統）的繩子依依不捨地說：『真的一組都不練喔？』就是想多進步一些。」周天成解釋，「如果那天都沒練習，會覺得那天沒進步。」他說，同樣一件事要重複很多次才做好，不如一次認真地完成它。所以，一定要想清楚目標，然後認真地達成。

曾有位國小羽球選手告訴他，「畢業後我就不打了。」周天成聽了回說：「那倒不如現在就不要打！不要浪費時間，你以為幾年後放棄，比得上之前一直苦讀的同學累積多年的念書基礎嗎？倒不如現在就別打了，開始唸書吧！」

周天成不會告訴後進「打羽球有多好」，而是站在中立的立場提醒：「不論做什麼，定位都要清楚，朝目標努力才可能成功。」

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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