步入中年後，怎麼選對營養補充品？

【採訪整理╱葉語容】

藥局裡琳瑯滿目的保健食品，用途各不同，究竟步入中年後，該不該補充保健食品？專家指出，營養補充品是為了「補不足」，而不是為了治病，只要觀念正確，適當補充保健食品的確有益處，但該如何吃效用會更好？

失眠、關節痛、火燒心、健忘…… 這些隨著年紀陸續出現的惱人症狀，一點一滴地侵蝕掉對健康的自信，相信這是很多中高齡者共同的經驗。此時親友間互相傳說的保健食品就像「明牌」一樣，好像有挽救人生的效果。很多人家裡的保健食品甚至堆得像座小山，這麼多的瓶瓶罐罐，怎麼可能吃得完？究竟怎麼吃、吃什麼才能正確補到營養？

切勿將保健食品當藥服

臺北醫學大學保健營養學系教授楊素卿指出，當有明顯「症狀」發生時，要先就醫找出病因，不要以為保健食品是萬能的而盲目補充。譬如很多人膝蓋不適時，會服用軟骨素、葡萄糖胺、膠原蛋白或鈣片，吃了一陣子未見好轉，痛到不行而就醫才發現是關節腔狹窄、軟骨磨損等問題。像這類情況，不知原因就補充保健食品，反而會耽誤就醫黃金期！

楊素卿提醒，保健食品畢竟是「食品」，並非藥物，有不適症狀還是要先看醫生，在就診、治療之後，再以保健食品來輔助調理才是正確作法。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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