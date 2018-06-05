【港股解碼】康臣葯業生逢其時，玉林製葯赴A股上市近在咫尺

2017年2月，康臣葯業(01681-HK)宣布大回購，隨後“人逢喜事精神爽”，事事順心：業績增長、確定調入港股通名單，去年10月計劃分拆旗下玉林製葯回A股上市，股價芝麻開花節節高。兩年前每股只有3港元的康臣葯業，2018年以來基本就只在9港元之間徘徊了。

如下所示：

近日，康臣葯業於6月1日發布了一則不怎麼顯眼的董事委任公告，似乎更加敲定了它的方向。

康臣葯業宣布委任執行董事兼總裁黎倩為董事會副主席，及委任唐寧為執行董事，兩項委任均自2018年6月1日起生效。值得注意的是，公告稱“有關委任是為了進一步加強董事會的領導，也是為了集團長遠發展而作出的部署。”

它們要為集團長遠發展部署什麼？

收購玉林製葯後業績更上一層樓

按照正常人的思維邏輯，就是哪裡賺錢，就往哪作出長遠部署。那麼不妨先從業績入手。

截止於2017年12月31日止年度，康臣葯業實現的收入16.6億元(人民幣，下同)，公司權益股東應佔溢利3.96億元，每股基本盈利約0.46元，分別同比增加約35.7%、28.8%和43.6%。

於報告期內，腎科系列產品銷售較去年錄得增長約11.0%，其中尿毒清顆粒仍然是集團的皇牌產品，維持在腎病口服現代中成葯的領先地位；醫用成像對比劑銷售較去年略為減少約4.2%；骨傷系列產品銷售增長約122.6%；皮膚系列產品銷售增長約99.4%；肝膽系列產品銷售增長約195.2%；婦兒系列產品銷售增長約37.8%；及其他葯物產品銷售增長約79.3%。值得一提的是，以上產品的銷售大幅增長的主要原因亦包括自2016年7月收購玉林製葯後於2017年反映其全年收入所致。

從康臣葯業過去5年業績走勢圖不難發現，其業績的“分水嶺”在於2015年。 2015年以前，無論從收入、毛利還是股東應佔溢利，都緩慢增長。 2015年以後，上述經營指標都的增幅都上了一個層次。

2014年到2017年，康臣收入分別同比增長27.8%、13.74%、47.21%、35.7%，同時，對應的股東應佔溢利以38.15%、18.22%、23.16%、28.8%的速度增長。不難發現，其收入增幅最明顯的是2016年和2017年，而收入大爆發的時間正正和收購玉林製葯後的時間相吻合。

那麼，集團提及的“長遠發展部署”，正正就是玉林製葯。

玉林製葯與康臣葯業的淵源

廣西玉林製葯前身為廣西玉林製葯廠，始建於1956年，是中國中葯製葯50強企業和廣西農業產業化重點龍頭企業，是國家商務部首批認定的"中華老字號"之一，1997年列為國家中葯行業五十強企業。平日為老百姓所熟悉的珍黃丸、雲香精、濕毒清膠囊、正骨水和消石膠囊等葯，就是它們家的主營產品。 40多年來，在全國各地，遠銷港澳、東南亞、澳大利亞、加拿大、美國等國家和地區都能看到它的身影。

2015年8月，康臣葯業透過產權交易所公開掛牌，以總代價2.55億人民幣(約3.19億港元)中標收購廣西玉林製葯集團15%股權。此後，通過多輪收購，成為玉林製葯的控股股東。於2017年1月至2月，康臣葯業再注資872.2萬，於玉林製葯集團的股權由72.62%進一步增至72.69%，累計投資額超過10億元人民幣。值得一提的是，在是次向玉林製葯增資擴股之自願公告中，也披露了玉林製葯當時的業績，看得到玉林製葯2014年和2015年的年收入加起來，都比不上康臣葯業前後收購它的金額。

因此，當時市場上有不少觀點認為康臣葯業收購玉林的價格過高，以至於其股價持續低迷，但後來的一切數據表明，康臣葯業撿到了一顆“金蛋”。 2017年上半年，康臣葯業中期收入7.69億元人民幣，其中玉林製葯便實現銷售收入2.63億元人民幣，較去年同期增長達25.5%。 2017全年，玉林製葯集團實現業務收入同比增長約23%至6億元人民幣。

適當的人擺在適當的位置

事實證實了路走對了，那麼就該更果斷走下去。

康臣葯業在2017年年報中坦露心聲：2017年10月，玉林製葯啟動在國內A股上市可行性的研究與籌備工作，已正式聘請財務顧問入場展開盡職調查等前期工作。未來，借助玉林製葯近幾年的快速發展，力爭盡快進入國內資本市場。憑藉對中醫葯健康產業的輻射能力、資源交換功能和區位價值的提升，集團有信心玉林製葯將開啟新的發展格局。

下面再看看在今天升職的兩位高層的簡歷，重點已標出：

而這一切，都和收購玉林製葯有關。對於上述兩個財務指標的異常增加，康臣葯業在年報解釋的原因如下：

一般而言，貿易應收賬款增加會導致公司的流動資金周轉困難，影響公司的正常經營。幸好康臣葯業大部份的應收帳款均在三個月以內，而且若康臣葯業順利把玉林製葯分拆去A股上市，不僅能減低有關影響，也有機會提升其估值，甚至分得更高的利潤。

康臣葯業未來發展版圖很清晰，主力軍也“各就各位”，康臣葯業分拆玉林製葯赴A股上市近在咫尺。值得一提的是，玉林製葯本身在中國內地多年來就積累了大量客戶群體，A股近日亦被納入MSCI指數，玉林分拆回A之際，便是康臣春風最得意之時。

作者：張雨娜

編輯：張駿芬、徐冰瑩

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