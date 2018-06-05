長壽不一定樂活？快來看看你是不是健康老人

【採訪整理／張慧心】

根據內政部公布的數據，臺灣平均壽命已達 80 歲，但衛福部統計卻發現，國人健康餘命只有 71.2 歲，也就是說，國人晚年平均近 9 年臥病在床。

相較於過去總是以有無慢性病為判斷指標，這幾年，愈來愈多專家認為，「睡得好、吃得好、常活動、樂天知命」才算是健康老人。

美魔女第一要件就是身材穠纖合度、肌膚 Q 彈水嫩！今年 52 歲、平日很少運動的美妍，擔心步入更年期後會逐漸發胖，只好更嚴苛的減少飯肉、增加青菜來控制體重，沒想到一次健康檢查，醫生竟然告訴美妍不但有骨鬆、肌肉量不足的危機，未來更可能有肌少症等身體衰弱的問題，要美妍每餐多吃豆魚蛋肉，讓她陷入兩難，擔心體重一發不可收拾。

「對過了 50 歲的人來說，減肥並非不好，但如果身材能維持『輕微胖』會更好！」臺北榮民總醫院高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，盲目減肥和過度肥胖都不正確，上了年紀的人追求健康的重點應放在「增肌」和「減脂」上。

何謂「輕微胖」？國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成說，若以 BMI 值（體重 kg╱身高的平方 m²）來看，50 歲以下的人，BMI 值 18 以下算過瘦，20～22 是正常，超過 23 是過重，超過 25 是肥胖；但對 50 歲以上的人來說，BMI 值為 23～25 算可以接受，65 歲以後 BMI 值 27 也不算肥胖，甚至最好維持在 27～30（亦即年輕族群認定的「肥胖」）反而比較健康，所以「養生不一定要減重，老人即便胖一點也不是問題！但就算有點胖，腰圍最好還是維持在男生 90 公分以下，女生 80 公分以下。」過了 50 歲，除非是病態型肥胖，BMI 值高達 30 以上，才有必要透過營養師協助，維持肌肉量，同時減去不必要的脂肪。

彭莉甯也指出，醫生「不鼓勵老人家節食減重」，原因是用不吃來減重，減少的體重中，流失的肌肉往往比脂肪更多，盲目減重可能造成營養不良，可說是得不償失。長久下來，就會體力衰弱、精神變差、容易跌倒，反而不利於養生。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

更多精彩內容請至 《大家健康》