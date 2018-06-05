【文 / 張鈞凱】

安倍晉三於 2016 年 11 月在日本參議院跨太平洋夥伴協定（TPP）特別委員會中，有一段語重心長的發言：「常言道『君子豹變』。這並不是說人為了保全自身而做出巨大改變。而是說為了國家和國民，可以丟掉面子。這才是我們作為領導人應有的姿態。」

「君子豹變」出自《周易．革卦》，原意是指君子遷善去惡，更顯其美德；後來用以形容人在言行與思想上發生了大幅度轉變，充分反映安倍對自身任務與應有作為的認知。

回顧安倍兩度上台，他對於台灣、中國大陸與美國的態度轉捩，都高度體現了豹變性格，以及日本對外交往的現實策略。

作為日本頒佈憲法後第二位擔任四屆首相的安倍晉三（第一位是吉田茂），不僅在 2006 年與 2012 年兩度登上首相之位，更是打破日本在 2007 至 2012 年間五位首相每逢醜聞就得下台的「定律」。安倍在日本首相之位的「長命」，在中美日大三角關係與台日中小三角之中扮演的角色，都給了他「豹變」的時間和空間。

台日關係今非昔比

首先，日本與台灣之間，由於民間交往活躍，加上在地緣和心理上都有抱團取暖需要，始終予人「台日友好」的印象。這個印象，隨著素有親日情結的民進黨政府於 2016 年上台，得到進一步加強。而日本政府也對蔡英文政府一直投以關愛眼神，以實際的行動不斷拉攏台灣。2016 年 1 月 16 日蔡英文在總統大選中獲勝，安倍立刻表態「台灣是日本的老朋友」，隨後派遣「日華議員懇談會」幹事長古屋圭司來台向蔡英文遞交親筆祝賀信。

蔡英文就任前，安倍胞弟岸信夫率領日本自民黨眾議員代表團訪台，與候任總統蔡英文會面交流。蔡英文就職當天，日本代表團規模最為浩大，由日本交流協會理事長今井正率領 252 人豪華代表團，為蔡英文捧場祝賀。同年 6 月 3 日，安倍晉三的母親、有日本「政壇教母」之稱的安倍洋子，來台北參加日本放送協會（NHK）交響樂團演出，比鄰而坐的就是蔡英文，說明了蔡英文與安倍家族的深厚交情，也透露了台日關係「親上加親」。

此後台日關係又有實質性的進展，蔡英文分別任命民進黨內的「親日派」邱義仁與謝長廷為亞東關係協會會長以及駐日代表，邱義仁還是蔡英文「廚房內閣」重要成員，直接參與到民進黨的高層決策；2017 年台日雙方直接將交流窗口更名，由民間機構朝向準政府機構的層級推進。花蓮地震期間，安倍晉三不僅展示出親筆書寫的「台灣加油」字樣，還給蔡英文寫信，稱蔡英文為「蔡英文總統閣下」，惹得不僅深綠狂嗨，三立和《自由時報》等認為這「等於承認台灣是個國家」，連蔡英文本人也頗為受用。

台日關係似乎就在這樣的軌道上，如蔡政府所願地向前快步發展。但是突然之間，幾乎毫無任何徵兆地，安倍晉三在與大陸國務院總理李克強的會談中拋出「僅與台灣保持民間往來」，而原本預定在日本黃金週再度訪台的岸信夫，也在成行前一星期緊急喊卡。

有一說認為，岸信夫取消行程是對台灣遲未開放福島核食的抗議，但聯繫不久後，安倍就在會談上對李克強明確承諾「僅與台灣保持民間往來」看，日本之所以對台灣一夕變臉，真正的原因，顯然是為了向中國交好與交心。在這過程中，台灣成了日本交易給中國的「籌碼」，而安倍晉三也完成了他在台日關係上的一次豹變。

日本對華的笑臉與怒目

其次，安倍在此際對台政策 180 度翻轉，基本上伴隨著他對中國大陸態度的「大起大落」。2006 年安倍首任日本首相，給外界「親中」的印象。安倍上任之初，積極改善小泉時代因參拜靖國神社而劍拔弩張的中日關係，安排「破冰之旅」訪問中國。安倍智囊谷內正太郎就曾說過，日本的亞洲外交策略，要與中國保持戰略的互惠關係。安倍此舉的目的，根據台灣日本綜合研究所所長許介鱗教授研究認為，安倍企圖扭轉日本充當美國應聲蟲的形象，開啟對美國的「自立外交」。

但 2012 年安倍二任首相，對中國的態度卻出現天翻地覆的改變，卸下親善面具，換上怒目相視的臉孔。安倍藉著釣魚台列島「國有化」爭議順水推舟，積極搭上美國歐巴馬（Barack Obama）政府的重返亞太戰略便車，中日關係再度惡化。

此間安倍不斷在各種場合對中國放話，既公開批評中國政治體制，又「嗆聲」不怕被稱為「右翼軍國主義者」。2013 年安倍接受美國《華爾街日報》專訪更是明確表態：日本要在亞洲制衡中國。過去如此親中的安倍，卻突然走回保守老路，一面強化美日軍事同盟，一面大力鼓吹「中國威脅論」，露出了國家主義的右翼「馬腳」。

然而，就在同一個任期，安倍又開始急切地調整對外策略，把日本從美國保護傘下扭回中國身邊。安倍當前的「中國轉向」，最經典的當屬安倍在李克強訪日期間幾近「失格」的演出。李克強停留日本三天時間，安倍晉三幾乎形影不離。李克強參與第三屆中日省長知事論壇開幕式、參訪北海道豐田汽車廠區與惠庭市現代生態農場，安倍全程陪同。李克強準備從札幌新千歲機場搭乘專機返回中國時，安倍晉三甚至親自赴機場送行，一路送到登機舷梯口。

安倍與剛上台時彷彿判若兩人，以極高的規格接待李克強，在日本國內跌破眾人眼鏡。如同日本媒體所稱：「安倍首相最後把外國領袖送到舷梯口告別，從未有過」，讓人清楚看到安倍身上所出現對中國的再一次豹變。

安倍的豹變，也表現在他與美國之間經歷了似即若離的轉捩。2012 年安倍相準了美國重返亞太與 TPP 佈局，謀求建立日本在區域的主導地位，大推「價值觀外交」與「地球儀外交」，2012 年至 2016 年就出訪了 41 次之多，企圖與戰略重心轉移後的美國保持同一步調。

川普無常 日不再唯美是從但是 2016 年川普（Donald Trump）勝選，安倍一改先前「唯美是從」的路線，把他放進美國籃子裏的雞蛋又挪了出來。尤其是 2017 年川普宣佈美國退出 TPP，安倍曾試圖希望美國回心轉意，特別贈送川普一頂印有「讓同盟重新強大起來」的帽子，結局卻「真心換絕情」，在高爾夫球場上摔一跤。川普的「退出外交」政策，再加上美國對日本在農業與汽車等產業領域施壓，種種的冷落，讓日本國內開始質疑是否該犧牲自己的利益，繼續為不靠譜的川普領導下的美國作嫁衣裳。

曾全面擁抱重返亞太與印太戰略的安倍，沒多久又把臂膀伸向中國的一帶一路，完全展現其在大國博弈局勢下，毫不避諱的見風轉舵。

安倍對台灣、中國大陸與美國的屢次豹變，並不能簡單地理解為所謂「友誼小船說翻就翻」，其間充斥著赤裸裸的政治算計，這既是安倍的個性，也是長年以來日本對外關係的內在邏輯—跟著強者走。在安倍的棋局中，日本對台灣仍有濃濃的「上國」心態，台灣不過是日本周旋於中美之間的棋子，與其大罵安倍善變、勢利，不如說他看清了日本的位置。

來源：《多維 TW》月刊 031 期

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