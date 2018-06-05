昆明機床(00300-HK)：A股已進入退市整理期 料最後交易日期為7月11日

昆明機床(00300-HK)公布，公司A股股票進入退市整理期交易的起始日為2018年5月30日，退市整理期為30個交易日。如不考慮全天停牌因素，預計最後交易日期為2018年7月11日。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期間不計入退市整理期，預計的最後交易日期將順延。全天停牌天數累計不超過5個交易日。

公告稱，退市整理期公司股票將在上海證券交易所風險警示板交易，每日的漲跌幅限製為10%。上海證券交易所在退市整理期屆滿後5個交易日内，對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

根據《上海證券交易所煺市整理期業務實施細則》的相關規定，公司股票在退市整理期交易期間，公司將不籌劃或實施重大資産重組事宜。

此外，*ST 昆機在公司股票被實施退市風險警示前，為滬股通標的。目前公司仍有部分滬股通投資者。由於*ST 昆機目前已被調出滬股通標的，滬股通投資者可以選擇在退市整理期出售所持股票，但不可以買入公司股票。目前，滬股通投資者如選擇繼續持有，後續進入股轉系統後，可能無法轉讓。

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