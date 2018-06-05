郭董精準投資再一樁 夏普併東芝PC事業省了50億日圓

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘的精準投資再一樁，外電報導，夏普 (6753-JP) 將以約 50 億日圓收購東芝旗下 PC 事業「Toshiba Client Solutions」(TCS) 80% 股權，比今年初預計花費 100 億日圓相比，等於打了對折。

這也是繼東芝之前出售記憶體部門後，另一個部門處分的動作。不過鴻海之前競逐東芝記憶體部門則是宣告失敗。

包括日經新聞、NHK、路透社等多家媒體均報導，夏普與東芝將在本周內簽訂股權買賣契約，由夏普取得 TCS 約 8 成股權，也等於宣告東芝將退出 PC 事業。

夏普之前也曾經以「Mebius」品牌販售筆電等 PC 產品，但是因為不賺錢，因此於 2010 年退出市場。

夏普隨著公司體質逐漸好轉，也開始有意拓展新產品項目，今年 1 月就傳出，夏普有意以 100 億日圓收購東芝 PC 部門，而這次夏普有意重新返回 PC 市場，考慮收購的理由，關鍵就是有機會靠著母公司鴻海的製造強項活用集團資源。

法人指出，鴻海是美國 HP、Dell 的代工廠，製造能力及零件採購都相當熟悉，另一方面，夏普本身在面板技術也是全球領導廠商，因此夏普如果收購東芝 PC，對於鴻海及夏普來說，都有增加產品出海口的機會。

夏普社長戴正吳之前也曾於 2017 年 4 月時透露，考慮重返 PC 等智慧手機以外的 IT 機器市場。戴正吳表示，IT 機器是最能夠發揮夏普、鴻海相乘效果的產品，希望能發揮與鴻海綜效，重返 PC 市場。