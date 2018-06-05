「小巴大王」旗下保安公司國際永勝 申請創業板上市

香港「小巴大王」馬亞木旗下保安公司國際永勝集團近日申請創業板上市，該公司 2018 年度收入約港幣 1.3 億元，其中超過 6 成是來自港鐵 (0066-HK) 及其他公營機構及政府部門。

香港《明報》報導，據初步招股文件顯示，永勝上市前由離岸公司國際永勝 BVI 全資持有，馬亞木 3 名兒子馬僑生、馬僑武及馬僑文，分佔約 33% 股權。

截止今年 3 月 31 日止財年，永勝純利近港幣 1658 萬元，年增 61.3%。該公司主營外包保安服務，公營機構是集團最大客戶，2018 年度貢獻收入佔比高達 62%。

不過，招股文件顯示，2017 年度仍為集團最大客戶的港鐵，2018 年度貢獻收入約港幣 3142 萬元，大跌約 24% 或約港幣 968 萬元，反觀來自入境處及衛生署的收入由 2017 年度的港幣 1856 萬元升至 2018 年度的港幣 3371 萬元，升幅約 81%。

為私人商業及住宅樓宇提供設施管理服務的收入佔比，由 2017 年度近港幣 393 萬元大幅升至 2018 年度的港幣 1831 萬元，升幅逾 3.6 倍。

國際永勝為公營機構提供的保安服務幾乎覆蓋所有鐵路站，包括高鐵、屯馬線等興建中及未來支線項目，同時在 9 個出入境管制站提供服務。

馬亞木原為米商，早年開始經營小巴業務，目前以不同子公司的名義，擁有約 600 輛 16 座位小巴，經營了近 60 條專線小巴路線，被稱為「小巴大王」；雖然他作風低調，但因熱中投資物業備受注意，去年長實 (1113-HK) 以天價出售中環中心，他是財團中其中一名主力買家。