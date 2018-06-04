南京證券發行價破凈 市盈率卻創下券商股六年最高

南京證券作為中小券商代表，雖然發行價破凈，但仍是最近幾年券商股發行價中市盈率最高的一只。

南京證券申購中簽率6月4日早間出爐，網上中簽率為0.121%。發行人和保薦機構、承銷商協商確定本次發行數量為2.7502億股，發行價為3.79元/股。

值得註意的是，這一發行價格雖低於南京證券的每股凈資產價格，但對應的市盈率也高於行業近一個月的平均靜態市盈率。

據南京證券財報數據顯示，公司2017年末每股凈資產為3.786元。且至2018年3月，公司凈資產合計94.79億元，以A股發行前24.74億股計算，每股凈資產為3.83元。如此來看，還未在A股正式上市，南京證券發行價就已破凈資產。

平安證券策略分析師魏偉表示，2018年在去杠桿、防風險的背景下，金融監管的廣度和深度將進一步加強，監管的細則將會陸續出台。在流動性收緊的環境下，倘若更嚴格監管出台，節奏超出市場預期，中小金融企業經營壓力也會加劇，流動性會遭受較大負面影響。

「小券商不僅在業務上被大券商擠壓，融資也只能以較低價格發行。」北京地區某大型券商分析師表示。

但另一方面，即便是破凈的發行價格，南京證券對應的發行後與發行前的市盈率也分別達到了25.61倍和23.05倍，高於行業最近一個月的平均靜態市盈率，也高於近期多家IPO公司的市盈率。

「南京證券去年業績不太好，所以即便低價發行，市盈率也不低。」上述券商分析師表示。

南京證券招股說明書顯示，2015年至2017年，公司分別實現營業收入30億元、15億元和13.85億元，凈利潤分別為14.13億元、4.94億元和4.11億元。與此同時，南京證券凈資產收益率也逐年降低，分別為24.24%、5.36%、4.42%。

而作為南京證券「傳統優勢業務」的經紀業務，近三年收入分別為19.1億元、7.77億元、5.68億元，出現逐年下滑的態勢。

南京證券表示，目前國內證券公司盈利模式較為單一，多數正在通過開展資產管理、融資融券等業務實現利潤來源的多元化和經營模式的差異化，逐步優化傳統業務占主導地位的經營及盈利模式。但總體而言，收入結構的優化仍需要一個過程，證券公司業務和經營對傳統業務的依賴性仍然較大。

南京證券的凈資本規模不足已影響到公司業務規模擴大、創新業務布局和盈利水平提升。因此，南京證券擬將本次發行募集資金扣除發行費用後，全部用於補充公司資本金，補充公司運營資金，以擴大業務規模，優化業務結構，提高公司的市場競爭力和抗風險能力。

對於券商股未來表現，聯訊證券首席策略分析師朱俊春表示，宏觀面受國內金融去杠桿和海外政經大局變化影響，金融板塊整體受壓制，券商作為權重之一，難以走出獨立行情。而證券公司基本面處於周期調整過程中，2015年行業牛市過後的熊市大周期尚未結束，證券公司基本面仍在向下，有低於預期的可能。

「券商股現在還沒有明顯的投資機會，行業利空多風險高。不如銀行和保險投資價值高。但對於新股來說，高市盈率的新股照樣會有人去搶，依然是一種相對稀缺資源。」上述北京地區券商分析師表示。

來源：界面

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