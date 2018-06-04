〈台北國際電腦展〉中磊衝5G商機 將展全系列產品

電信寬頻設備廠中磊 (5388-TW) 表示，將參與 6 月 7 日舉行的 2018 台北 5G 國際高峰會 (Taipei 5G Summit 2018)，與全球電信營運商及國際設備大廠就 5G 應用服務、發展現況等進行廣泛交流，並於會場中展出全系列 NB-IoT/LTE-M 小型基地台及感測器。

中磊表示，5G 行動通訊市場將進入快速發展期，公司除佈局 5G 關鍵技術及產品，並深耕物聯網垂直市場，將透過此次會議，加強與國際大廠合作交流。

據 Research and Markets 資料預估，2025 年全球 5G 市場將成長至 2510 億美元，2020-2025 年複合成長率 (CAGR) 更達 97%。

中磊指出，行動物聯網時代來臨，5G 具高速、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，促使新經濟型態誕，而 NB-IoT/LTE-M 具廣覆蓋、低功耗、高密度及低成本等特性，更被電信營運商視為切入物聯網領域的重要技術之一。

中磊表示，隨著物聯網蓬勃發展，頻寬需求不斷提升，電信營運商面臨無線網路覆蓋範圍持續擴大的需求，靈活部署小型基地台可滿足日益增加的資料流量，擴展訊號覆蓋和提升網路容量，以改善用戶通訊品質。中磊也首創以智慧路燈供電的小型基地台，協助電信商快速改善無線網路，為超高密度的 5G 網路奠定基礎。