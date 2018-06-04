北方礦業(00433-HK)擬750萬港元收購數字資産交易平台

北方礦業(00433-HK)公布，繼2018年4月9日公布與公司執行董事許子敬先生成立合資公司從事區塊鏈資産交易平台的設立、運營、推廣與維護，及區塊鏈相關技術的研發與推廣和應用，合資公司與賣方Coinoah Technology Holdings Company Ltd幣諾科技控股有限公司於2018年6月4日訂立協議，以現金代價750萬港元收購域名www.coinoah.com(幣諾)的全部權益。

幣諾(www.coinoah.com)是由來自中國、新加坡、韓國、日本、泰國和香港的頂級專業團隊創建運營的全球領先的數字資産交易平台，成立於2018年1月。幣諾面向全球用戶提供包括比特幣、以太坊等多個主流數字貨幣及其他多個價值幣種的數字資産交易服務。

幣諾採用了彈性伸縮擴充的平台架構，實現業務平滑擴展，可以有效滿足千萬級用戶的運營發展需求。幣諾交易所技術平台採用了最新的銀行和證券行業所使用的開發産品框架，可以滿足數字資産交易的安全性和及時性的需求。迄今經過四個月運營，用戶數達到26,500餘人，上線幣種25個。

幣諾的定位是「對新人最友好的數字貨幣交易所」。目前已經在全球瞄準數字貨幣新人的增量市場，通過資産充提的便捷性、資産存儲的安全性、客服質量優質性等特色在用戶心中樹立了較好口碑。

幣諾2018年的目標是成為世界Top 20的數字貨幣交易所，以投管方式、上幣質量和交易體驗給用戶提供更優質的服務。目前幣諾已經得到全球若幹主流媒體的報道以及區塊鏈行業的認可，多項商務合作正在同步開發進展中。

公告稱，許先生加入公司後，引入塊鏈技術應用的強大團隊，合資公司為公司發展區塊鏈科技領域的技術創新與投資的平台。此次收購代表了公司通過合資公司進行區塊鏈投資的第一波，以及在充滿商機的業務領域開創了一個新局面。

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