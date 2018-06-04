歐債危機後到民粹主義崛起 誰是新版「歐豬五國PHIGS」？ 

昔日被媒體稱為「歐豬五國」的希臘、葡萄牙、西班牙、意大利和愛爾蘭，六年前陸續走出歐債危機；但六年後的現在，歐元區又出現了新版「歐豬五國」，面臨著民粹勢力的崛起及反歐盟情緒的高漲。

歐元區第三和第四大經濟體的義大利和西班牙，上周接連發生政治動盪，衝擊歐元進一步下跌，累計近 3 個月來，歐元兌美元跌幅近 5%。

歐元兌美元近 3 個月來跌幅近 5%。

知名大富豪索羅斯 (George Soros) 日前發表演說時，直言歐盟正面臨一場「生存危機」，並將歐洲問題分成三大危機，分別是難民危機、脫歐造成的領土分裂危機，以及因緊縮造成的經濟困難。

美國有線電視網路 (CNN) 並點名新版歐豬五國（PHIGS）波蘭、匈牙利、義大利、希臘、西班牙，除了遭遇經濟問題，更面臨民眾對主流政治不信任帶來的政治危機。使得歐洲的情況比往變得更複雜。

新版「歐豬五國」中，除了政治上民粹主義崛起的義大利和西班牙，希臘近 10 年來的公共債務一直居高不下，占其國內生產總值（GDP）的 180%，高居歐元區之首，也成了希臘政府頭痛的問題；至於義大利的公共債務，也占 GDP 比重高達 133%。

至於波蘭與匈牙利，儘管經濟情況要明顯優於希臘，但近年來，在得到歐盟大量撥款的同時，卻不遵守歐盟的價值觀，與歐盟要求成員國的路線相去甚遠，並與歐盟保持著「半獨立」的態勢。

匈牙利新當選的總理 Orbán Viktor 被視為「歐洲民粹主義者」，除了將當選後首次出訪選在波蘭外，並和波蘭總理共同舉行的記者會上，表明不贊同歐盟 2021-2017 年的財政預算案，並重申抵制歐民強制難民分攤方案，迄今兩國均未接受過任何一名中東和非洲難民。

政治風險諮詢公司 Teneo Intelligence 歐洲董事總經理尼克 (Carsten Nickel) 表示，若金融市場壓力捲土重來，在目前政治背景比歐債風暴時更糟的情況下，恐怕經濟暫時偏安的局面難以持續。