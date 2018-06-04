承興獲阿里授權 大陸蓋《旅行青蛙》樂園

承興國際控股 (2662-HK) 公布，與阿里巴巴 (BABA-US) 簽署合作協議，獲得《旅行青蛙》品牌空間合作授權，該公司將在大陸打造第一家《旅行青蛙》主題樂園。

截至今 (4) 日 15:37，承興國際控股股股上漲 1.108%，報港幣 6.39 元。

圖：新浪財經

《旅行青蛙》是日本遊戲公司 Hit-Point 在去年底上線的一款放置類遊戲，阿里巴巴於今年 4 月獲得其在中國地區的獨家發行權。

這是該公司繼今年 2 月獲阿里巴巴授權在中國地區開發和銷售 MOLANG(萌浪兔) 品牌衍生品後，再次與阿里巴巴在品牌授權上的合作。

《星島日報》引述承興國際控股主席、執行董事兼行政總裁羅靜表示，《旅行青蛙》主題樂園未來建成後將備受時下「佛系」青年的追捧，料可吸引大量的遊客。

承興國際控股擁有多年的 IP 孵化經驗。2017 年收購「漫威之父」斯坦 ‧ 李 (StanLee) 創辦的「POW！娛樂」後，公司獲取並擁有了大量高品質的、國際化的泛娛樂 IP 資源。

此外，公司已與動漫巨頭迪士尼、華納兄弟、美國暴雪娛樂、孩之寶、華強方特動漫等公司達成合作，獲得來自美國、日本、韓國等國家的知名 IP 授權，其中包括魔獸世界、星球大戰、正義聯盟、變形金剛、超級飛俠、熊出沒等。