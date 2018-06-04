電商衝刺上半年業績 富邦媒、創業家有望再創高峰

零售業上半年最後一檔盛事「年中慶」正如火如荼進行中，富邦媒 (8454-TW) 強調今年延續去年同期的大規模促銷，樂觀看待全檔期業績將較去年更熱絡，而創業家 (8477-TW) 則是強打旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」周年慶，均力拚第 2 季再創高峰。

富邦媒表示，今年上半年大檔延續去年「618 年中大促」規模，將於 18 日至 21 日加碼如超級強牌買 1 送 1、買大送小 50%off、整點搶紅包、明星網紅直播抽大獎等，並看好 2018 世界盃足球賽商機龐大，邀請運動界重量級神秘嘉賓來串連全通路打造跨螢直播晚會，預估今年年中慶檔期業績將較去年更熱絡。

就整體來看，富邦媒指出，上半年整體消費市場買氣尚佳，母親節檔期業績年增約 4 成，第 2 季業績樂觀。

創業家旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」也進行歡慶開站 2 周年祭出 4 重好康回饋中，拚第 2 季再創高峰。

創業家兄弟共同創辦人郭家齊說明，松果購物開站 2 年，目前已有超過 3000 個店家進駐，商品數也突破 10 萬個，開站至今累計交易額突破 6.6 億元，其中 8 成訂單來自行動端，預計年中 app 下載將突破百萬次。

松果購物今年以來交易額以每月年成長平均達 200% 的高速成長，主要是因為透過「賣方免租金、買方免運費」的策略來降低廠商風險成本，並投以精準大數據行銷手法幫助廠商端掌握流量廣告，目前每月平均交易額已超過 5000 萬元，創業家表示，松果購物正穩健獲利。

至於蝦皮購物同樣進行年中慶衝刺上半年業績，由於今年強打與品牌原廠合作，包括 L’ oreal Paris、Levi’s Acer、Beats、Samsung 等，對 B2C 平台業者和實體百貨也造成不小的競爭壓力。