強強聯合 興業銀行攜手微軟共建數位化智慧銀行

香港, 2018 年 1 月 10 日 - (亞太商訊) - 1 月 10 日，興業銀行與微軟中國在上海舉行戰略合作簽約儀式，宣佈發揮各自在金融、數字化技術領域的優勢，開展數字化創新合作，推進高科技智能銀行建設。簽約儀式上，興業銀行旗下興業數金公司亦與微軟公司簽署合作備忘錄，擬在打造中國領先的「金融行業雲」方面開展戰略合作。



近年來，迅猛發展的金融科技浪潮對商業銀行產生了深遠影響，把握數字經濟時代機遇，加快金融科技創新是商業銀行適應新形勢、應對新挑戰、實現全面轉型升級的迫切需要。作為全球銀行 30 強之一，興業銀行的發展歷程始終堅定奉行「科技興行」戰略。近年來，更是積極主動擁抱金融科技，持續加大科技投入，推動信息科技從支持保障角色向引領業務發展和促進經營模式轉型轉變。在數字化轉型戰略實施過程中，興業銀行將以「興業大腦」為核心的人工智能平臺建設作為引領與推動業務發展的重要抓手，積極探索數字化轉型，率先發起設立興業數金公司，依託該司積極佈局「金融行業雲」，為中小銀行、非銀行金融機構、中小企業提供雲計算服務。「此次與微軟公司合作，是我行在數字化時代背景下，經過各方充分論證之後做出的重大決策，也是在以往雙方良好合作基礎上進行的一次重要升級，質的飛躍。」興業銀行副行長孫雄鵬在簽約儀式上表示。



根據協議，興業銀行將與微軟公司在人工智能平臺與「金融行業雲」平臺構建方面展開全面合作。興業銀行將借助微軟在人工智能領域的專家隊伍、科研力量以及協助企業數字化轉型的成功經驗，構建先進的人工智能平臺，著力打造智能化「興業大腦」，並借助微軟技術持續完善「金融行業雲」平臺建設，提升金融行業雲的服務能力與服務效率。



孫雄鵬表示，微軟的創新、多元和包容精神，與興業銀行「理性、創新、人本、共享」的核心價值觀不謀而合，雙方的數字化轉型理念也高度一致，同時微軟在產品豐富度、服務能力、技術研究投入等方面處於全球領先水平，能夠與興業銀行、興業數金公司的資本實力、客戶基礎等行業優勢形成有效互補，在此基礎上促成的合作，符合興業銀行的發展需要和方向。



微軟亞洲研究院副院長張益肇對雙方的合作前景充滿信心。他表示，此次與興業銀行合作，是科技企業與銀行的跨界聯姻。憑藉涵蓋軟件研發、銷售、管理諮詢、外包服務等全方位的解決方案，微軟將為雙方的戰略合作開創巨大空間，揭開數字化智能銀行建設的全新篇章。



雙方為此建立了包括成立由雙方高層組成的戰略合作指導委員會，成立多個項目工作小組推進具體合作項目等合作工作機制。



據瞭解，在「科技興行」戰略的引領下，興業銀行近年來不斷提升金融科技的戰略地位，深入融合科技運用和金融創新，提高客戶服務水平與市場競爭力。該行將以機器學習為代表的人工智能技術充分運用到信用風險、精准營銷、投資理財、合規內控和網點服務等領域，如開發智能風控產品「黃金眼」，利用機器學習算法，對未來三個月內可能降為「關注」類別以下的企業進行風險預警，準確率達到 55%；上線智能投顧產品「興智投」，為客戶提供以計算機算法為支撐的個性化投資組合策略，幫助客戶最大程度規避風險，形成較優的投資回報；在營業網點大量佈設智能櫃檯，支持 80 余項常用業務，對傳統網點的交易替代率達 90%，服務效率提升 58.2% 等。作為成為國內極少數具備銀行核心系統自主研發能力和國內唯一一家對外輸出核心系統技術的商業銀行，興業銀行已為超過 300 多家中小銀行提供核心系統託管服務，成為國內最大的商業銀行信息系統提供商之一。



興業數金公司是興業銀行科技金融創新的重要平臺，其在 2017 年 3 月推出的金融行業雲服務品牌「數金雲」脫胎於興業銀行的銀銀平臺，目前已為超過 300 家銀行提供了逾 400 項服務，是國內最大的金融雲服務商。



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