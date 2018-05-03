傳法國興業銀行擬以10億美元就利率操縱等調查與美國和解

彭博社報導指出，熟知內情的消息人士表示，法國興業銀行 (Societe Generale SA) 接近達成協議，將支付最多 10 億美元就涉及基準利率操縱和利比亞賄賂指控等兩項調查，與美國進行和解。知情人士表示，法興銀行與美國司法部的和解協議最快可能於本週宣佈。此番和解將結束該公司多年來遭受的調查，不僅有多位法興銀行交易員受到利率操縱指控，其副執行長 Didier Valet 也在 3 月份因此離職。



其中一位知情人士表示，法興銀行同意向美國和法國當局支付大約 8 億美元罰金；此外還需向美國商品期貨交易委員會繳納罰金。



兩位人士表示，法國收取的罰金比例仍在協商。法國參與談判意味著一個轉折。幾年前，法國官員曾對另一家法資銀行被美國罰款數十億美元而憤慨不已，並暫停了與美國的合作。



法國興業銀行拒絕就上述消息發表評論，但提到了 3 月 19 日的聲明。這份聲明稱，該行進入了與美國司法部和 CFTC 進行更加積極討論的階段，希望未來幾周內解決問題。



雖然該行表示最終和解金額尚未確定，但截至 12 月月底，它已經為法律風險提列 23 億歐元 (28 億美元) 的準備金。聲明說，其中約 10 億歐元分配給利率和利比亞調查。



美國司法部、CFTC 和法國的金融調查部門拒絕發表評論。







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