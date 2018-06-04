一分鐘認識你不知道的「新」紐約

【撰文：吳元熙】

紐約，全球最具產業影響力的都市。你能從第五大道走到百老匯，體驗時尚與音樂帶來的視聽饗宴；登上帝國大廈，眺望曼哈頓金融區，再轉身跳進地鐵，前往華爾街感受金融脈動。但，新科技、新創業帶來的改變，正讓這顆大蘋果更加耀眼。

新科技、新創業帶來的改變，正讓紐約這顆大蘋果更加耀眼。

5 個改變，證明這裡正在進化！

2008 年金融海嘯後，紐約銀行搬遷總部、人才不再只想進大公司上班，大量資金開始思考投資新創團隊或許也是高報酬選擇。這，是新紐約發展的起點。

1. 新創募資金額居冠：紐約大都會區單季新創募資金額，2017 年第 3 季一度超越舊金山、矽谷，位居全美第一。

2. 創業生態系排名亞軍：紐約是全球創業生態系排名、天使投資金額第二的區域，僅次矽谷。

3. 重要性排矽谷之後：紐約是 Facebook、Google 等美國科技巨頭公司在矽谷之外最重要的據點。

4. 曼哈頓成科技重鎮：不只金融業多，紐約有 86％的科技公司集中在曼哈頓地區。

5. 女性企業家之都：紐約是全球 50 座城市裡，評比最能夠吸引和支持女性企業家的城市。

五大基地，打造科技金蘋果

紐約市面積和人口都是台北市三倍大，新創聚落發展方式卻較為明顯，從曼哈頓中城開始輻射狀擴散。雖然屬於高房價區域，不過隨著加速器、共享空間快速成立，新創團隊已經能夠負擔租金成本；另外像是藝文氣息濃厚的布魯克林區、居住人口眾多的皇后區，也漸漸成為創業據點。

1. 「小台北」風華故地：皇后區：紐約三個機場中，甘迺迪國際機場和拉瓜地亞機場座落於此。皇后區不僅是紐約面積最大的行政區，也是華人主要據點之一，當中的法拉盛（Flushing）過去有「小台北」稱號，街道給人 90 年代感受。

2. 紐約新創大本營：曼哈頓區：曼哈頓不只有摩天大樓，同時也是紐約新創的起點與大本營，Google、Facebook 紐約辦公室都在這，絕大多數新創加速器、共用空間則從矽巷往外延伸。

3. 矽巷（Silicon Alley）：泛指曼哈頓區的熨斗區（Flatiron District）與雀兒喜區（Chelsea District）。熨斗區得名於景點熨斗大廈，不過隨著新創公司大量出現，如今連西側曼哈頓的雀兒喜市場一帶，也都被稱為是矽巷。

4. 文青流連聖域：布魯克林區：早期布魯克林區發展緩慢，即便是紐約人口最多的行政區，卻給人相對落後印象，但因為其濃厚藝術氣息，加上嬉皮文化、咖啡廳氛圍，已有不少地方成為文青聖地，像是丹波區（Dumbo）就相當受到歡迎，也有大量時尚品牌進駐。

5. 紐約海軍造船廠（Brooklyn Navy Yard）：又稱「布魯克林造船廠」，在市政府主導下已轉型為工業園區，吸引新創企業超過 165 間進駐，是布魯克林區最重要的科技據點。

在此駐點

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來源：《數位時代》 2018 年 6 月

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