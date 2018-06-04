陽明發明輪貨櫃落海 對財務無重大影響 已成立應變小組

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 發明輪 (YM Efficiency) 於澳洲時間 6 月 1 日凌晨因天災意外導致 83 個貨櫃落海、26 個貨櫃倒塌變形，對此，陽明說明，對財務業務無重大影響，已成立緊急應變小組掌握事情發展及處理。

陽明說明，發明輪自高雄港開往澳洲雪梨港途中，在澳洲時間 6 月 1 日凌晨於雪梨港外海遭不規則湧浪沖擊，造成總共 83 個貨櫃落海，26 個貨櫃倒塌變形，經查，落海貨櫃中並無危險品和海洋汙染物質，且船身則並無嚴重損害。

陽明發明輪本航次實際裝載 3307 TEU，落海的貨櫃中主要包括陽明海運 34 個貨櫃，長榮海運 21 個貨櫃和東方海外的 5 個貨櫃。

陽明強調，正全力安排讓發明輪儘速進港處理受損貨櫃，而已落海的貨櫃也已由船東責任保險公司 (Britannia P&I) 打撈並進行清除工作。

此外，陽明已安排驗船師檢驗船舶安全，並進行必要的維修處理，而船東責任保險公司代表也完成準備，待發明輪進港後即可進行公證等後續處理。

陽明盤中跌逾 1%，股價來到 9.39 元附近。

至於後續，陽明已依貨櫃裝船清單通知裝貨港，將於發明輪靠岸後清查受損貨櫃名單，將完整資料提供予各裝貨港以利通知客戶。