華潤醫藥(03320-HK)與江中集團重組引致向江中藥業(600750-CN)提全面要約

華潤醫藥(03320-HK)公布，公司與江西省政府擬對江中集團進行重組，以實現公司收購江中集團的控股權益。江中集團持有江中藥業(600750-CN)43.03%的股份權益。假設擬議收購完成，集團將間接擁有江中藥業已發行股份超過30%的權益，從而在相關中國法例法規下將觸發全面要約收購義務，而需向江中藥業的其他持有江中藥業上市流通普通股(A股)股東發出全面要約。

全面要約收購的每股要約價格將為25.03元人民幣，要約下的收購數量約為1.7億股江中藥業的上市流通股；及要約收購所需最高資金總額為42.78億元人民幣元。

江中集團重組的具體細節，尚待公司與江西省政府進一步商討並達成一致。重組及相關事項尚須進行盡職調查、審計、評估等工作，收購要約亦尚未生效。截至本公告日期，公司概無就江中集團重組和╱或擬議收購訂立具體且具法律約束力的協議。如江中集團重組和擬議收購實現，有可能構成公司的須予公佈的交易。公司會在重組方案最終確定且簽署了具約束力文件後，採取適當的公司行動。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)