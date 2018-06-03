TCL多媒體(01070-HK)近8億人民幣購智能產品業務

TCL多媒體(01070-HK)公布，公司之附屬公司TCL王牌和深圳TCL新技術以現金代價7.93億元(人民幣.下同)，向控股股東TCL集團(000100-CN)、寧波聚源及惠州冠聯，收購TCL商用信息科技全部股權。交易中，該公司向TCL集團支付5.15億元，向寧波聚源及惠州冠聯分別支付1.59億元及1.19億元。

TCL商用信息科技是一家智能商用信息科技產品及行業解決方案提供商，業務包括為公營及商營客戶提供包括軟件、內容、整體解決方案和智慧產品的一站式服務。

商用信息科技是中國領先的智能商用顯示產品及行業解決方案提供商，提供包括軟件、內容、整體解決方案和智能產品的一站式服務，覆蓋智慧酒店(eHotel)、信息發佈(eShow)、智能雲拼接(eWall)、安保服務及智慧教育等領域。利用領先軟件系統方案技術，聚合業內多種生態平台，包括物聯網(IoT)、人工智能(AI)、雲應用(Cloud Applications)、大數據(Big Data)等，為客戶提供不同場景下的定制化終端產品和智慧解決方案，贏得客戶的高度認可。

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