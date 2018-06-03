再難得年輕人歡心？三年間Facebook在這一群體中喪失霸主地位

據美國皮尤研究中心最近發布的報告，一向被視作最受青年人歡迎社交媒體的 Facebook，在 13 至 17 歲群體之中已經淪為第四名最受歡迎的網路平台，僅有 51% 的這一年齡段受訪者稱使用 Facebook。這一數據不及 YouTube（85%），Instagram（72%）和 Snapchat（69%）。

圖表來源：皮尤研究中心

在皮尤研究中心 2014 至 2015 年度的調查中，在同樣的年齡段中，有 71% 的用戶使用 Facebook，那時候的 Facebook 當之無愧位列榜首，Instagram 和 Snapchat 的用戶占比僅有 52% 和 41%。

皮尤指出，這一調查也顯示出最近以來技術對年輕人的影響。在最近的調查中，95% 的受訪者擁有智慧型手機，45% 的受訪者表示幾乎時時刻刻都在網上。

對於這些技術帶來的變化，45% 的受訪者表示，並不清楚這些變化是積極的還是消極的，有 31% 的受訪者認為變化是積極的，但是也有 24% 的人認為是消極的。

皮尤在另一份報告中指出，如果從收入角度來看，家庭收入較低的年輕人更多地使用 Facebook。在年家庭收入低於 3 萬美元的家庭中，約有七成年輕人使用 Facebook，而在年收入在 75 萬美元以上的高收入家庭中，這一比例僅有 36%。

圖表來源：皮尤研究中心

在 Facebook 和 Twitter 越來越普及的情況下，其用戶群體也在逐漸老化，更重要的是，年輕人希望與眾不同以及——擺脫長輩的監管。

據綜藝節目 Variety 調查顯示，30% 的受訪者表示他們不用 Facebook 的原因是因為父母也在用。

相比 Facebook，在美國青少年中廣泛流行的 Snapchat 則有以下特點：拍照和錄像，捕捉瞬稍縱即逝間；分享；閱後即焚。對青少年來說，這些功能擁有更多的吸引力。

與此同時，Facebook 等社交媒體上充斥著政治等議題，難以吸引美國青少年的注意。

Facebook 周五收 193.99 美元。此前，由於 Facebook 涉嫌泄露用戶隱私醜聞，股價一度下挫至 150 美元。

圖表來源：雅虎財經

『新聞來源／華爾街見聞』