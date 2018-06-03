財政司長陳茂波：香港金融科技及飛機租賃具大優勢

財政司長陳茂波在網誌中表示，政府必須以遠大目光和新思維，為經濟「找對出路」和定位，以前瞻和策略性角度，為本港具優勢和發展潛力的行業提供支援，檢視稅制，創造有利營商環境。

陳茂波他認為，香港在金融科技及飛機租賃業務，具有好大優勢。他指，香港五小時飛機航程到達的地方，已涵蓋全球一半人口，政府積極推進與更多地區簽訂避免雙重課稅協定，營造有利環境，推動飛機租賃業務，去年底已有首宗利用香港平台的交易，也有企業利用香港平台出租航機予亞洲區客戶，深信飛機租賃市場會越做越大。

以下為陳茂波以「再訪愛爾蘭」全文：

過去數天，我應邀訪問愛爾蘭都柏林，參加由投資推廣署和愛爾蘭貿易及科技發展局合辦的研討會，推進兩地在多方面的合作。

還記得我十多年前第一次來到都柏林參加一個國際會議，從飛機上看見到這個城市一片綠油油，怡人非常。可能不少人對愛爾蘭這個歐洲西端的小國(人口約500萬)的認識並不深，或許只記得早年歐洲出現債務危機時，愛爾蘭和幾個歐洲國家深陷債務危機，更要由國際貨幣基金會(IMF)出手援助。

經過幾年艱辛努力，愛爾蘭已經成功渡過金融危機，經濟迅速復甦，甚至有能力向IMF提前還清債款。愛爾蘭善用其歐洲西端、面向大西洋的地理優勢，以及跟美國在歷史和人文上的淵源，把自己定位為連繫歐洲和北美的主要門戶及航空樞紐。加上年青、高教育水平的勞動力和非常具競爭力的稅率(利得稅稅率為12.5%)，成功吸引了不少跨國科技巨擘，包括Google、Facebook、LinkedIn、Intel和IBM等落戶當地，為當地人帶來大量優質的就業機會。當地近年在金融科技、航空、飛機租賃和醫藥生產等領域也是急速發展。愛爾蘭是領先全球的飛機租賃中心，佔全球飛機租賃業務的一半份額。歐洲現時其中一間規模最大的航空公司Ryanair，就是來自愛爾蘭。



愛爾蘭近年的成功經驗，加上我早前於杭州和貴陽之旅的所見所聞，令我更深刻體會到，政府必須以遠大目光和新思維，為自身經濟「找對出路」和定位。回看香港，我們同樣正積極為香港經濟的未來訂出出路、找增長點，以前瞻和策略性角度，為本港一些具優勢和發展潛力的行業提供支援、檢視稅制，創造有利營商環境。事實上，香港在金融科技及飛機租賃業務跟愛爾蘭一樣具有很大的優勢，這也是我這次出訪的重點環節。

香港作為國際金融中心，同時擁有一流的通訊基建及科研力量，我們有很大的優勢推動金融科技發展。現時數碼港已聚集了約250間大大小小、來自本地和海外的金融科技企業，形成了蓬勃的企業生態環境。過去四年，香港的金融科技企業合共獲得的投融資超過9億美元，比新加坡多近兩倍。我在今年的《財政預算案》中增撥資源，用以支援數碼港內的初創企業，包括金融科技企業。我也預留了5億元，以作未來五年推動金融服務業發展的專用款項。

目前，全球正在運營的機隊中約四成的飛機屬經營租賃。有市場分析預測，未來二十年全球航空客運量年均增長約5%，當中亞太區增長率更達6%。在這期間，估計新飛機的需求超過41000架，總值超過6萬億美元。飛機租賃是全球性業務，運作上不受地域限制，一個地方能否吸引相關租賃商在當地開設業務，視乎其稅務政策、融資配套及相關人才庫。香港是國際航空樞紐，從香港出發，五小時航程就已能涵蓋全球一半人口。我們在去年中已修訂相關條例，創造具競爭力的稅務環境，推動飛機租賃業務發展。去年底，已有首宗利用香港平台的交易，另外也有企業利用香港平台出租航機予亞洲區多國的客戶。我深信，將會陸續有更多企業利用香港的網絡和配套服務，將「餅」越做越大。

當然，飛機租賃業務要在一個地方成功發展，除了稅率外，和其他稅務管轄區的避免雙重課稅協定網絡亦甚為關鍵。本港目前已跟39個稅務管轄區簽訂了相關的協定，並正積極與另外13個稅務管轄區進行磋商，短中期目標是將簽署協定的總數增加到約50份，增加在港營商的吸引力。

特區政府努力發展金融科技和飛機租賃業務，是兩個很好的例子，說明我們主動為香港謀求新增長點，並且致力創造有利的環境。正如過去我多次指出，我們不會只是單單追求經濟「量」上的增長，而是會同時致力提升香港經濟「質」的內涵，讓我們的經濟結構更多元，為整體社會帶來更多優質就業機會。

2018年6月3日

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