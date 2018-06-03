G7財長峰會前的罕見聲明：川普關稅是一次盟友「叛變」

美國點燃的貿易戰戰火，趁着加征關稅的東風，燒到了美國的盟友們身上，此舉自然引來了各國的強烈不滿。

在加拿大惠斯勒舉辦的 G7 財長央行行長會議上，財長們集體指責美國的貿易行動不僅將破壞全球經濟，也會威脅到西方聯盟的穩定。

法國財長 le Maire 稱， G7 將變成 G6+1，美國是在冒着經濟不穩定的情況下對抗所有人。

他還告知美國財長 Mnuchin：

「川普政府祭出的鋼鋁關稅法理上令人難以接受，政治上有失公平，經濟上存在危險性。」

加拿大財長 Morneau 直接指出，美國最新宣布的鋼鋁關稅糟糕透頂。

日本財長麻生太郎也批評稱，「感到非常遺憾，單邊保護主義無益於任何國家。」

而德國財長 Scholz 會前就曾向記者表示，美國單方面徵收關稅是一個錯誤且不合法的行為。他提到，「我們有在國際層面確定的明確規則，美國的做法違反了這些規則。」

被孤立的美國財長 Mnuchin 在最後的新聞發布會上稱，將直接向美國總統川普匯報情況。

「我們的目標是確保貿易公平，」Mnuchin 說道， 「我認為美國絕不會放棄在全球經濟中的領導地位。」

而財長會議結束不久後，川普在推特上宣稱，

「 美國最終必須在貿易問題上得到公平對待。如果我們對來自某個國家的商品收取 0 關稅，而這個國家對美國商品徵收 25%、50%，甚至 100% 的關稅，這是不公平的貿易，而且不能再容忍下去。這不是自由或公平的貿易，而是愚蠢的貿易！ 」

據彭博報導，貿易爭端引發了七國集團自上世紀 70 年代成立以來最嚴重的危機之一，而這種「摩擦」或將蔓延至下周在魁北克舉行的 G7 峰會上。

《洛杉磯時報》甚至表示，加拿大作為 G7 峰會舉辦國，很可能帶頭對川普進行抨擊。

今年 3 月，川普以保護美國貿易為由，決定對進口鋼鋁徵收關稅，隨後部分國家獲得臨時豁免權。

但在 5 月 31 日，美國再次宣布對主要貿易夥伴歐盟、加拿大和墨西哥附加徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，從美東時間 6 月 1 日零點起生效。

美國商務部長 Ross 當日表示，與歐盟的談判、與加墨兩國的 Nafta 重談都取得了進展，但不足以繼續豁免相關國家的關稅。

隨後，歐盟、加拿大和墨西哥紛紛表示將採取報復措施。

『新聞來源／華爾街見聞』