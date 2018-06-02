騰訊(00700-HK)ADR突破410元 油股受壓

美經濟數據強美股反彈，港股ADR指數全日做好，收報30696點，升202點，升0.66%。
美國科技股造好，騰訊控股(00700-HK)ADR收報410.49元，較港收市升6.49元；港交所(00388-HK)ADR收報256.01元，較港收市升2.21元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.53元，較港收市升0.58元。
內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.03元，較港收市升0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.52元，較港收市升0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.09元，較港收市升0.04元。
國際油價下跌，油股受壓。中海油(00883-HK)ADR收報13.49元，較港收市跌0.21元；中石油(00857-HK)ADR收報6.46元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報7.62元，較港收市跌0.07元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71元，較港收市升0.45元；聯通(00762-HK)ADR收報10.69元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.7元，較港收市跌0.01元。
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