美股盤後─就業報告優於預期 道瓊大幅收高219點

美國公布 5 月就業報告較預期強勁，推升了股市週五收高，道瓊一度大漲逾 250 點。華爾街收復部份昨日的跌幅。



道瓊工業平均指數收高 219.37 點或 0.90% 至 24635.21。

Nasdaq 指數收高 112.22 點或 1.51% 至 7554.33。

S&P 500 指數收高 29.35 點或 1.08% 至 2734.62。

費城半導體指數收高 32.31 點或 2.34% 至 1411.31。

美國政府週五公布，5 月新增就業為 22.3 萬人，失業率下降至 3.8%，創 18 年低點。

5 月平均每小時工資上升 8 美分，或 0.3%，至 26.92 美元。

分析師說，今日的就業報告展現了強勢。但因工資年率大幅上升，2 月的通貨膨脹擔憂再度重燃，Fed 升息次數可能增加。這項數據顯示美國經濟依然熱絡。但因投資人預期 Fed 升息次數增加，股市可能波動。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，就業報告公布後，12 月升息的機率增加。

該報告公布後，美國債券殖利率上升，10 年期債券殖利率上升至 2.89%。

因利率上升，銀行股隨之上漲，摩根大通，高盛與美國銀行股價均上漲至少 1%。

週四，因川普對歐盟，墨西哥與加拿大課徵鋼鋁關稅，股市下跌。道瓊週四大跌 251 點。墨西哥與加拿大股市亦下跌。