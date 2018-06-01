美國5月非農就業人口增加22.3萬人 遠超預期

美國勞工部周五公布的數據顯示，美國5月新增非農就業人口22.3萬，強於預期，預期增加19萬。此外，美國5月失業率3.8%，創近50年以來最低，預期為3.9%，市場頗為關註的薪資增速也好於預期，數據顯示，美國5月平均每小時工資環比增長0.3%，預期增長0.2%。

市場普遍預期，美聯儲將在6月議息會議上加息，而全面告捷的5月非農就業報告無疑將鞏固這一預期。

非農數據過後，美元指數、美國10年期國債收益率小幅上漲，黃金、標普500指數期貨小幅下挫。

美國勞工部稱，五月份失業率降至3.8%，創近50年以來最低，失業人數下降至610萬，長期失業人數(27周以上失業者)變化不大，5月為120萬人，佔失業人員的19.4%;在過去一年中長期失業人數下降了47.6萬人。

《華爾街日報》評論稱，美國5月失業率降至3.8%，為1969年以來最低水平;史上較低水平的失業率和溫和的工資增長應該使美聯儲決策者在本月晚些時候召開的會議上提高銀行的基準利率。

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