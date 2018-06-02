「川金會」一周後起死回生！川普稱6月12日如期會面

據新華社報導，美東時間 6 月 1 日本周五，川普在白宮會見朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲後說，美朝領導人會晤將如期於 6 月 12 日在新加坡舉行。

川普表示，朝鮮希望去核化。「川金會」是個程序，不會簽署任何協議。6 月的會面將是一個「開端」，兩個截然不同的國家有多年的敵意、多年的問題、多年的仇恨。

川普以上講話後，美股延續漲勢，道指漲幅盤中再度擴大到 200 點以上，納斯達克漲幅一度擴大到 1.4% 以上，標普 500 漲超 1%。

這是一周後川普決定的大反轉。5 月 24 日上周四，白宮才公布了川普致金正恩信函，稱他決定取消在新加坡的會面。

事實上，5 月 26 日川普就曾表示，仍希望美朝領導人新加坡會晤能在 6 月 12 日舉行。

美國時間 5 月 31 日，在與金英哲舉行朝美高級別會談後，美國國務卿蓬佩奧表示，金英哲將攜金正恩的親筆信訪問華盛頓。蓬佩奧強調，他堅信朝美首腦會談在朝正確方向發展。

華爾街見聞於北京時間 6 月 1 日晚間援引華爾街日報消息稱，金正恩的來信由朝鮮高官本周五親手交給川普。信是非常基本的內容，它表達了金正恩有興趣與川普會面，信中沒有任何明顯的妥協，也沒有對美方的威脅。

此外，朝韓關係也有進一步回暖跡象。

韓國總統文在寅 5 月 27 日宣布 26 日與金正恩會晤的結果。他向金正恩表達了川普要結束敵對狀態、並進行經濟合作的「堅定意願」。

新華社報導提到，韓國和朝鮮 6 月 1 日在板門店韓方一側的「和平之家」舉行高級別會談，就履行《板門店宣言》的具體方案和後續措施達成一致。

『新聞來源／華爾街見聞』