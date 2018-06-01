許瑋甯代言《軒轅傳奇》上市 搶登暢銷榜之首 智冠負責金流

由綠洲遊戲（Oasis Games）授權，品玩邦藝術代理發行的 MMORPG 類型手機遊戲《軒轅傳奇》已於 5 月 29 日推出 Android 版本，iOS 版本預計 6 月上市，綠洲遊戲運營副總雷萬前指出，台港澳是《軒轅傳奇》第一個海外發行的地區，盼推出後能在 MMORPG 類型搶佔暢銷榜第一名，有機會超越《天堂 M》上市首月 10 萬營收，而該款遊戲則由智冠 (5478) 負責金流。



雷萬前指出，《軒轅傳奇》為一款 5 年研發、5 年運營的遊戲，2017 年 7 月在中國上市就擠進排名前五名，首月流水高達 5 億人民幣，推出一年時間累計下載量破千萬，目前每個月流水仍有上億元。



《軒轅傳奇》在台港澳已於 5 月 29 日於 Android 版本上線，短短 3 天下載量有 10 多萬，目前留存率相當不錯，預計 iOS 版本 6 月上市，而台港澳是該款遊戲第一個海外發行的地區，未來還會在馬來西亞、泰國、新加坡，非律律及印尼等東南亞。



《軒轅傳奇》是一款以山海經為藍圖製作的遊戲，為更貼合遊戲所展現的內涵，代言人為許瑋甯，雷萬前指出，綠洲遊戲對全球市場都很重視，但在拓展全球之餘更專注台港澳市場，這款遊戲行銷預算沒有上線，目前已投入八位數的行銷費用。



綠洲遊戲行銷總監周佑達表示，綠洲遊戲從 2011 年成立以來，從當年以土耳其、巴西、波蘭等國家市場為主要遊戲發行地區到現在遍佈全球，至今累積了超過一億的遊戲用戶，在這當中，一直持續關注港台遊戲市場的發展，也一直想把最好的產品帶給港台的玩家，這次攜手騰訊北極光工作室將《軒轅傳奇》這款充滿東方神話題材的大作帶進台灣，跟品玩邦一起推廣這款武俠大作。



雷萬前指出，《軒轅傳奇》是一個架構龐大、玩法多樣，擁有豐富山海經主線劇情的手機遊戲，其特色在於還原山海經大世界。山海經所記載的各種上古神獸、耳熟能詳的傳說故事，都成為玩家討伐的世界 BOSS 和組隊副本，通過這些設定，玩家可以近距離的接觸和體驗這些上古傳說。該遊戲在雙平台上線後，也將展開一系列的上線和儲值活動，而台港澳就是由智冠負責金流。

