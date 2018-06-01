統一、南僑搶攻高檔泡麵商機 統一「滿漢御品」擬搶進電商通路

看好國內高價麵市場商機，統一 (1216) 及南僑 (1702) 積極搶攻高價麵商機，其中統一每碗售價高達 248 元的「滿漢御品」今年將首次搶進電商通路，同時增加在 7-ELEVEN 門市銷售據點，盼透過虛實通路並進，站穩高價麵市場利基。而高價麵市場，也成為三節送禮新選擇。根據經濟部統計，去年國內泡麵銷售額約 112.8 億元、年增 1.3%，創歷史次高，僅次於 2012 年，並已回到油品安全風暴之前銷售水準。主要是近幾年業者相繼推出中高價麵，使得泡麵銷售額成長。



統一從 2016 年起首次推出一碗售價高達 248 元滿漢御品泡麵，一度引起話題，當初僅在一家 101 7-ELEVEN 門市銷售，隨著打出市場知名度，搶攻端午商機，統一決定今 (1) 日起將在全台 12 家 7-ELEVEN 同步銷售「滿漢御品」，未來也規劃首次進軍電商平台。而統一滿漢御品自 2016 年推出至今，配合春節、端午、中秋三大送禮節慶推出限時、限量販售，至今已推出 8 次快閃銷售活動。



不只統一瞄準高價泡麵市場，南僑旗下小廚師慢食麵也與點水樓合作開發逾百元的泡麵，一樣瞄準送禮市場，同樣搶攻端午節送禮商機，除在點水樓販賣外，並在 HOLA 等賣場設立銷售點。



而南僑小廚師慢食麵由南僑泰國廠製造，與點水樓合作開發牛肉麵系列近來也成為消費者送禮或觀光客伴手禮的新選擇。

