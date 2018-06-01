宜進股東會通過每股配息0.7元 未來皆採穩定配息政策

宜進 (1457) 今日股東會通過配發現金股利每股 0.7 元，期末尚有分配盈餘 4.68 億元，該公司計畫未來皆採穩定配息政策。宜進指出，2017 年全球景氣復甦，人纖產業在 2017 年下半年原料價格持續上 漲，PTA 及 EG 強勢上漲，使得採用石化產品為原料的化纖及紗線產品價格，亦隨之上漲。面對競爭環境挑戰，促使台灣人纖業更加速布局開發差異化商品，以穩定品質，快速反應優勢，以掌握市場商機。



宜進表示，在國際化的競爭環境下，掌握自有原料來源與成品銷售通路，是宜進努力拓展的方向，因此，併購置原料生產基地，由光明織布廠、宏洲纖維的整合加入營運團隊，利用各公司的優勢，完整公司未來營運競爭力，健全公司體質，並拓展特殊產品開發生產，才能在所有競爭對手中脫穎而出，將公司生產的產品規格推向特殊化、客製化、國際化，才能以滿足市場客戶多變的需求，應付越來越短的產品生命週期，將市場導向生產列入最重要的生產方向。



依據宜進機台產能及市場需求狀況，預估今年銷售數量聚酯原絲 80,400 噸，聚酯加工絲 39,240 噸。