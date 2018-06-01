雲南試點推行高速公路“無感支付”

雲南省高速公路“無感支付”(試點)1日上線運行。昆明機場高速、麗江機場高速以及昆楚高速公路的昆明西、安寧東、楚雄西和南華收費站為支持“無感支付”的試點收費站。

據雲南省交通運輸廳介紹，高速公路“無感支付”基於車牌識别技術，用戶無須安裝額外設備，通過“一部手機遊雲南”平台將微信支付賬戶與車牌綁定，併申請開通微信免密支付，車輛通行支持“無感支付”的收費站時，即可通過車牌識别實現自動扣費通行。“無感支付”成為繼現金、ETC、掃碼支付之後又一種新的支付方式，將為用戶提供新的使用體驗，也將成為助推雲南全域旅遊的一項重要措施。

“高速公路收費站傳統的收費流程是停車、排隊、現金繳費、擡桿。這個過程中，有時還涉及找零，浪費時間不說，還會造成擁堵。使用‘無感支付’功能後，加速了通過收費站的時間，非常便捷!”在昆明機場高速通過“無感支付”實現扣費通行的李先生對這一新型繳費方式點贊。

“一部手機遊雲南”項目組智慧交通場景專家、雲南大學教授陸歌皓認為，“無感支付”對雲南旅遊發展的意義很大。從數字中國的建設來看，“無感支付”是物聯網技術和人工智能技術結合於智慧交通領域的一個成功案例。

下一步，雲南省還將探索研究“ETC+無感支付”的融合發展模式。以ETC 技術為基礎，充分發揮“無感支付”和ETC的各自優勢，把ETC車輛與微信等第三方支付賬戶綁定，實現不停車、快速、無感通行收費站。

來源：新華網

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