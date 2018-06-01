歐股盤前─義國民粹政黨達成組閣協議 指數期貨走揚

義大利民粹政黨達成組閣協議，今 (1) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週五下午 2 點 41 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.70%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.21%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.43%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

歷經近 3 個月協商，義大利「五星運動」(M5S) 與「聯盟黨」(League) 達成組閣協議。

歐洲另一個「火藥桶」西班牙，也被政治不確定性所籠罩，首相 Mariano Rajoy 今日面臨不信任投票，極可能因此下台。

美國宣布，自 6 月 1 日起，對自歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 與 10% 的關稅。

上述國家隨即展開報復，揚言將對美國實施規模達數十億美元的關稅；市場憂心，美國與他國之間的貿易爭端，恐演變為全球貿易戰，昨日美股三大指數收黑。

週四道瓊工業指數收跌 251.94 點 (1.02%)，至 24415.84 點；標普 500 指數下跌 18.74 點 (0.69%)，至 2705.27 點；那斯達克指數收跌 20.34 點 (0.27%)，至 7442.12 點。

經濟數據方面，義大利將於倫敦時間週五上午 9 點左右，公布首季國內生產毛額 (GDP)。