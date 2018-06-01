反對派票數足夠！西班牙首相下台危機加劇 西股轉跌歐元創日低

首相下台危機進一步激化，西班牙股市、歐元接連下跌。

據台北時間 31 日本周四下午，當天歐股開盤不久，西班牙議會開始就針對首相的不信任動議開始辯論。西班牙社會黨領導人 Pedro Sanchez 告知西班牙首相拉霍伊：「你的時間到了」。

31 日晚間，西班牙國家電視台（TVE）報導，巴斯克民族主義黨將投票反對拉霍伊，拉霍伊面臨下台危機。西班牙加泰羅尼亞自治區 PDeCAT 黨後表示，共識就是拉霍伊必須下台。

金融部落格 Zerohedge 指出，社會黨領導人 Sanchez 已經得到 Podemos、加泰羅尼亞獨立派 Esquerra Republicana 和 PDeCAT 支持，只需要獲得巴斯克民族主義黨支持，就能拿到 177 票，而讓拉霍伊下台只需 176 票。

31 日西班牙股指 IBEX 指數高開 0.3%，但此後一路下行，抹平漲幅轉跌。TVE 報導後，IBEX 指數跌破 9475 一線，刷新日低，日內跌超 1%。

除了拉霍伊下台危機，31 日晚美國又宣布對歐盟等加征鋼鋁關稅。歐元兌美元一度轉跌，臨近 31 日 22 點跌至 1.1646，刷新日內低位，日內跌逾 0.1%，此後反彈，到發文時回到 1.1670 上方，日內漲約 0.1%。

上周五，因執政黨人民黨內部受賄案——Gurtel 腐敗案，西班牙社會黨對拉霍伊提出不信任動議。在本周四舉行辯論之後，周五拉霍伊面臨不信任投票，西班牙政府的未來懸而未決。

Gurtel 腐敗案被視為西班牙現代史上最嚴重的腐敗案之一。上周四，西班牙國家法院裁定，29 名商人及前人民黨官員犯有詐欺、逃稅、洗錢等罪行。在這份厚達 1687 頁的裁決書中，法院對人民黨毫不手軟，判決監禁年數總計達到 351 年，罰款金額高達 24.5 萬歐元。