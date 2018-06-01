保險資金配置趨於穩健 固定收益類配置比例提高

銀保監會王蔚在6月1日的新聞發布會上指出，2017年末以來，在市場利率相對高運行和資本市場整體走弱的環境下，保險資金的配置趨向於穩健，固定收益類的資金配置比例在提高，股票和證券投資基金方面配置比例根據市場情況有所下降。

從資金運用的收益率構成方面，王蔚表示，1至4月保險資金運用收益率1.57%，債券收益率是1.49%，長期股權投資收益率是2.6%，基本上都是在1.57%上下。

與此同時，針對農險和責任保險原保險保費收入增幅較高的情況，銀保監會肖雲認為，農險發展比較快的原因，一是近年來中央財政對農險的支持力度在逐步加大，二是監管部門從去年以來逐步加強了對農險的規範，農險的規範性在逐步提高。

肖雲表示，責任險原保險保費收入增幅較高的原因，一方面是隨著政府簡政放權的推進，各級政府都更加重視運用保險機製來完善社會治理，解決一些糾紛問題，政府重視是責任險加快發展的動力，另一方面，監管部門和各有關部門近年也陸續出台推動責任險發展的政策。

來源：中國證券網

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