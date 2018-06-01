中國烹饪協會：2017年餐飲百強企業營業收入同比增長11.2%

中國烹饪協會日前發布的《2017年度中國餐飲百強企業和餐飲五百強門店分析報告》顯示，2017年餐飲百強企業總營業收入2861.7億元，同比增長11.2%，較上年提升3.8個百分點，2013年以來首次高於全國餐飲市場平均增長水平。

這份在“2018年(第十二屆)中國餐飲産業發展大會”上發布的報告顯示，2017年餐飲百強企業和五百強門店中，快餐、火鍋、正餐(包括餐館酒樓和賓館餐飲)具有傳統優勢，所佔比重較高。隨著年輕群體漸成消費新主力，極具個性化、體驗化、多樣化、時尚感的休閑餐飲平穩發展。而小吃和團膳發展最為迅速。

産業集中度有所提高。營收超過50億元的餐飲企業增加到8家，10至20億元的企業數量最多，依然是百強企業的中堅力量，5至10億元的大型企業數量減少。

盈利能力持續增強。2017年，餐飲百強企業利潤同比增長15.3%，五百強門店利潤同比增長17.3%。2017年，餐飲百強企業和五百強門店盈利能力繼續加強，平均每平勞效、平均銷售利潤率比上年都有好轉，百強企業平均銷售利潤率達6.0%。

“營改增”紅利繼續釋放。2017年餐飲百強企業稅收平均大幅降低26.2%，有的企業降幅甚至在50%以上，有利於促進行業發展。

不過，“用工難”“用工荒”一直是餐飲業普遍存在的頑疾，員工流動性較大。2017年，餐飲百強企業和五百強門店的員工離職率高達25.0%、23.3%，快餐、餐館酒樓尤為嚴重。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)